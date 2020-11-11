Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір заразилася коронавірусом. У середу, 11 листопада, знаменитість не змогла вийти на роботу, тож її замінила колега Неля Шовкопляс, яка склала компанію Руслану Сенечкіну.

Про симптоми COVID-19 телеведуча розповіла під час прямого ефіру "Сніданку з 1+1". За її словами, все почалося з почервоніння горла, яке згодом почало дерти. Барбір зазначила, що інших симптомів у неї не було.

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«Через декілька днів додався нежить, з'явилася слабкість у тілі, легке запаморочення у голові, сонливість. Я буквально провалювалася у сон. Потім до цього всього додалося те, що я втратила повністю відчуття запаху і смаку. Могла відрізнити лише солодке, солоне і страшенно почали боліти м'язи. Навіть так, що було боляче спати, лежати, ходити. Зараз це хвилями, то трошки відпускає, то знову починається. М'язи напружуються настільки, нібито ви намагаєтеся сісти у шпагат через біль. Температури протягом цього часу не було, навпаки вона знизилася, хоча було таке відчуття наче всі 40", – зазначила Людмила Барбір.

Здавати тест на коронавірус телеведуча пішла одразу після виявлення перших симптомів коронавірусу, коли у неї зникло відчуття смак та нюху. Зараз Людмила Барбір перебуває на самоізоляції та підтримує зв’язок із сімейним лікарем.

Лікар прописав пити багато води по три літри на день, але дуже важливо лужної води, саме тоді починає вірус руйнуватися. Вітамін D, у великій кількості вітамін C, цинк. Їсти те, що вам хочеться, але бажано, щоб це була легка їжа. І пульсоксиметр обов'язково – я щопівгодини вимірюю рівень кисню і перебуваю на зв'язку зі своїм лікарем,

– розповіла Барбір.