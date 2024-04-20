Исключение – сильная болезнь: когда не стоит крестить малыша
Крещение ребенка – важное событие, ведь тогда малыш получает своего ангела-хранителя. Родители также тщательно выбирают крестных, чтобы они поддерживали крестника или крестницу и наставляли на духовный путь.
Некоторые люди совершают обряд крещения уже во взрослом возрасте. Это не запрещено, ведь Иисус Христос, например, крестился в 30 лет, отмечает LifeStyle 24.
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Когда нельзя крестить ребенка
По традиции, крестить ребенка нужно через 40 дней после рождения. Ранее этого не стоит делать. Однако есть исключение – сильная болезнь. Тогда родители идут в храм срочно, чтобы ребенок быстрее выздоровел. Мы привыкли, что обычно обряд проводят в выходные. Хотя его можно планировать и на будний день. Так даже бывает лучше, поскольку тогда меньше людей.
Еще немного информации о крещении
- В церкви говорят, что крестить ребенка можно и в пост, и в праздник. Запрет, который распространен в обществе, – это всего лишь миф. Празднование можно провести скромно, чтобы, например, не нарушить правила поста.
- Мать может присутствовать на крещении ребенка. Если обряд осуществляется в первые 40 дней после рождения, то женщина наблюдает в притворе. При входе в храм все видно и слышно.
- Беременную разрешается брать за куму. Народные приметы утверждают, что такая женщина может навредить новорожденному, однако священники эту информацию опровергают.
- Если человек не готов крестить ребенка, то он может отказаться. Такое решение не считается грехом. Просто нужно прийти к родителям и все правильно им объяснить, чтобы не обидеть.