Это нужно знать: кому из родственников нельзя жениться
5 мая 2024, 16:17Читати новину українською
В Украине разрешено жениться с 18 лет, хотя есть случаи, когда церемонию проводят и в 16. Однако это делается добровольно и только по решению суда.
Важным также является момент, что не всем можно заключать брак. Речь, в частности, о родственниках. Подробнее об этом расскажет LifeStyle 24.
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Кому нельзя заключать брак
Запрещено жениться родителям с детьми и бабушкам и дедушкам с внуками. Под такие ограничения также подпадают родные и двоюродные братья и сестры, дяди и племянницы, тети и племянники. В список попали родные между собой люди, которые не могут иметь таких близких и интимных отношений.
Когда лучше всего жениться
- Справлять свадьбу не стоит в большие церковные праздники и в период поста. Великий пост в Украине уже завершился, однако впереди верующие будут иметь еще два: Успенский (1 – 14 августа) и Рождественский (15 ноября – 24 декабря). В это время запрещено громко развлекаться и употреблять алкоголь.
- В 2024 году лучше всего заключать брак в августе. Особенно благоприятным является 8 число, а венчаться рекомендуется с 5 по 18. Также можете проводить церемонию в мае, июле, октябре и ноябре.
- Удачным месяцем для бракосочетания, кроме того, является июнь. Говорят, что тогда супружеская жизнь будет сладкой и крепкой. Это связано с тем, что в этот период пчелы начинают собирать мед.