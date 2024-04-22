В обществе также бытует мнение, что не следует праздновать свадьбу в 2024 году, ведь он является високосным. Однако многие молодожены не учитывают такой предрассудок. Какие же месяцы являются неблагоприятными для церемонии, расскажет LifeStyle 24.

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Когда не стоит справлять свадьбу

Согласно поверьям, лучше не жениться в январе, когда только начинается год. Такая традиция пришла к нам еще с давних времен. Говорят – если отпраздновать свадьбу во второй месяц зимы, то семью ждут трудности. Дело в том, что в январе люди начинают новую жизнь, которая не всегда приносит хорошие сюрпризы.

Когда не стоит жениться / Фото Canva

Также не стоит заключать брак в апреле. В этом месяце часто меняется погода, поэтому такой изменчивой будет и семейная жизнь. Впереди у влюбленных много испытаний, с которыми, к сожалению, не все могут справиться.

Заметим! Церковь против суеверий и считает, что это мифы.

Когда можно жениться