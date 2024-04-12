Одним из самых благоприятных месяцев для заключения брака в этом году является июнь. Кроме того, что на улице хорошая погода, тогда нет поста и больших церковных праздников. А когда свадьбу лучше не справлять, читайте в материале.

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Когда не стоит жениться в 2024 году

Не рекомендуется жениться в период поста. Ведь в это время запрещено употреблять определенную пищу и устраивать громкие развлечения. Сейчас, например, продолжается Великий пост, который завершится 4 мая, а уже 5 мая православные христиане и греко-католики будут отмечать Пасху.

Какие посты еще будут в 2024 году и когда

Петров пост в 2024 году официально отменили из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь. Он должен был бы длиться с 1 по 11 июля.

из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь. Он должен был бы длиться с 1 по 11 июля. Успенский пост: 1 – 14 августа.

1 – 14 августа. Рождественский пост или Пилиповка: 15 ноября – 24 декабря.

В какие даты не стоит справлять свадьбу 2024 / Фото Canva

Бывает, что пара, кроме свадьбы, также планирует венчание. В таком случае церемонию не стоит проводить в большие церковные праздники. В 2024 году их даты изменились, ведь украинцы теперь живут по новому календарю.

Крещение – 6 января.

– 6 января. Сретение Господне – 2 февраля.

– 2 февраля. Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта.

– 25 марта. Вербное воскресенье – 28 апреля.

– 28 апреля. Пасха – 5 мая.

– 5 мая. Вознесение Господне – 9 мая.

– 9 мая. Преображение Господне – 6 августа.

– 6 августа. Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.

– 14 сентября. Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.

– 21 ноября. Рождество Христово – 25 декабря.

Кроме апреля, когда продолжается Пасхальный пост, в этом году не стоит справлять свадьбы в мае, ноябре и январе. Так, в частности, говорит астрология.