Такая традиция пришла к нам еще со времен Киевской Руси. Однако церковь призывает людей не верить в народные поверья, отмечает LifeStyle 24.
Тоже интересно Это должен знать каждый: почему нельзя дарить четное количество цветов
Почему жениху нельзя видеть свадебное платье
В народе говорят – если жених увидит свадебное платье девушки, то брак будет несчастливый. Будут происходить постоянные ссоры, недоразумения, которые впоследствии приведут к измене кого-то из партнеров. Даже бытует мнение, что первые скандалы могут возникнуть уже на свадьбе. Многие будущие жены действительно боятся этого суеверия, поэтому прячут свое платье как можно надежнее.
Еще несколько примет о свадьбе
- Букет к костюму жениха должна прицеплять только любимая.
- Надевать украшения на невесту должна женщина, у которой счастливые отношения.
- Молодоженам лучше прийти в закрытой обуви, чтобы не отпугнуть счастье.
- Не стоит, чтобы свадебное платье было раздельным.
- Надевать платье следует через голову, чтобы не потерять любимого.
- Свадебный букет должен покупать мужчина (друг, родственник, знакомый).
- Свидетели не должны находиться в браке и быть разведенными.
- Если накануне свадьбы заболеет кто-то из родственников, или невеста споткнется, то брак потерпит крах.
Верить в суеверия или нет, каждый решает сам. Главное, чтобы ничего не смогло испортить особый день в жизни влюбленной пары. Конечно, нервы всегда присутствуют, однако поддержка родных и друзей помогает расслабиться.