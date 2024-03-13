Считается, что четное количество цветов покупать не стоит, ведь они ассоциируются с похоронами или траурными событиями. Больше информации об этом узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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Почему не стоит дарить букет из четного количества цветов

Согласно древним славянским традициям, четное количество цветов – это завершение жизненного цикла, поэтому притягивает беды в семью и даже смерть. Их приносят на похороны или могилы, в частности, и потому, что символизируют покой. А вот нечетные числа считаются признаком бесконечности и продолжительности человеческого бытия. Конечно, каждый сам выбирает, верить в суеверия или нет. Однако букеты из двух, четырех, шести или восьми цветов даже в наше время считается дурным тоном.

Заметим! Букет из 12 цветов можно подарить другу, который переживает сложный период в жизни.

Какое количество цветов дарить

Универсальным вариантом считается букет из трех цветов. Если хорошо украсить, то он не будет выглядеть слишком маленьким и скромным. Такой подарок прекрасно подойдет в обычный день. Отметим, что для парней, которые находятся в отношениях, есть несколько советов по количеству цветов.

5 цветов дарят девушке, с которой только завязались отношения.

7 цветов символизируют уважение.

9 цветов – для единственной и неповторимой.

11 цветов стоит покупать на годовщину знакомства.

15 роз парень выбирает, когда хочет попросить прощения.

Сколько цветов дарить / Фото Unsplash

На дне рождения букет должен состоять из стольких цветов, сколько лет имениннику. Однако если человеку исполняется, например, 30 лет, то важно выбрать нечетное количество – 31. Кроме того, на юбилей обычно дарят большие букеты: должно быть хотя бы 11 цветов.

Лучшие букеты для мамы – 9 роз, 11 тюльпанов или 5 хризантем.

Для девушки на первое свидание – 21 роза.

Для любимой на годовщину свадьбы – 11 цветов.

Конечно, каждый мужчина знает предпочтения своей женщины, поэтому больше обращает внимание именно на них. Однако если придерживаться некоторых рекомендаций, то можно осчастливить близкого человека еще больше.