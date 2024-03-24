Така традиція прийшла до нас ще з часів Київської Русі. Однак церква закликає людей не вірити у народні повір'я, зазначає LifeStyle 24.

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Чому нареченому не можна бачити весільну сукню

У народі кажуть – якщо наречений побачить весільну сукню дівчини, то шлюб буде нещасливий. Відбуватимуться постійні сварки, непорозуміння, які згодом призведуть до зради когось з партнерів. Навіть побутує думка, що перші скандали можуть виникнути вже на весіллі. Багато майбутніх дружин справді бояться цього забобону, тому ховають своє плаття якомога надійніше.

Ще декілька прикмет про весілля

Букет до костюма нареченого повинна причіпляти лише кохана.

Одягати прикраси на наречену має жінка, у якої щасливі стосунки.

Молодятам краще прийти у закритому взутті, щоб не відлякати щастя.

Не варто, щоб весільна сукня була роздільною.

Одягати плаття слід через голову, щоб не втратити коханого.

Весільний букет має купувати чоловік (друг, родич, знайомий).

Свідки не мають перебувати у шлюбі та бути розлученими.

Якщо напередодні весілля занедужає хтось з родичів, або наречена спіткнеться, то шлюб зазнає краху.

Вірити у забобони чи ні, кожен вирішує сам. Головне, щоб нічого не змогло зіпсувати особливий день у житті закоханої пари. Звичайно, нерви завжди присутні, однак підтримка рідних та друзів допомагає розслабитися.