Одним із найсприятливіших місяців для укладання шлюбу цього року є червень. Окрім того, що надворі гарна погода, тоді немає посту та великих церковних свят. А коли весілля краще не справляти, читайте у матеріалі.

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Коли не варто одружуватися у 2024 році

Не рекомендується одружуватися у період посту. Адже у цей час заборонено вживати певну їжу та влаштовувати гучні розваги. Зараз, наприклад, триває Великий піст, який завершиться 4 травня, а вже 5 травня православні християни та греко-католики відзначатимуть Великдень.

Які пости ще будуть у 2024 році та коли

Петрів піст у 2024 році офіційно скасували через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар. Він мав би тривати з 1 по 11 липня.

через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар. Він мав би тривати з 1 по 11 липня. Успенський піст: 1 – 14 серпня.

1 – 14 серпня. Різдвяний піст або Пилипівка: 15 листопада – 24 грудня.

У які дати не варто справляти весілля 2024 / Фото Canva

Буває, що пара, окрім весілля, також планує вінчання. У такому випадку церемонію не варто проводити у великі церковні свята. У 2024 році їхні дати змінилися, адже українці тепер живуть за новим календарем.

Водохреще – 6 січня.

– 6 січня. Стрітення Господнє – 2 лютого.

– 2 лютого. Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня.

– 25 березня. Вербна неділя – 28 квітня.

– 28 квітня. Великдень – 5 травня.

– 5 травня. Вознесіння Господнє – 9 травня.

– 9 травня. Преображення Господнє – 6 серпня.

– 6 серпня. Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня.

– 14 вересня. Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада.

– 21 листопада. Різдво Христове – 25 грудня.

Окрім квітня, коли триває Великодній піст, цього року не варто справляти весілля у травні, листопаді та січні. Так, зокрема, каже астрологія.