У квітні українці відзначатимуть Вербну неділю та вже починатимуть готуватися до Великодня. Які свята будемо мати наступного місяця, розкаже LifeStyle 24.
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Релігійні свята у квітні 2024
1 квітня – преподобної Марії Єгипетської.
2 квітня – преподобного Тита Чудотворця.
3 квітня – преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського.
4 квітня – преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима.
5 квітня – мученика Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона.
6 квітня – архієпископа Євтихія і мученика Єремія.
7 квітня – преподобних Георгія та Даниїла.
8 квітня – день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона.
9 квітня – мученика Євпсихія.
10 квітня – мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.
11 квітня – священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.
12 квітня – преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського.
13 квітня – священномученика Артемона.
14 квітня – святого Мартина, сповідника, Папи Римського.
15 квітня – апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших.
16 квітня – мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василини.
17 квітня – священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія.
18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.
19 квітня – преподобного Івана Печерника.
20 квітня – преподобного Теодора Трихіни.
21 квітня – священномученика Януарія.
22 квітня – преподобного Теодора Сикеота і Віталія.
23 квітня – великомученика Георгія (Юрія) Переможця.
24 квітня – мученика Сави Стратилата.
25 квітня – святого апостола Марка.
26 квітня – священномученика Василія, єпископа Амасійського.
27 квітня – священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського.
28 квітня – Вхід Господній до Єрусалима, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади;
29 квітня – святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона.
30 квітня – святого апостола Якова.