Молодожены тщательно готовятся к событию. С особым вниманием подходят к выбору даты и месяца, на когда планировать праздник. Какие дни в этом году являются лучшими для бракосочетания, читайте в материале.
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Когда лучше всего жениться в 2024 году
Многие люди выбирают весну или лето для свадьбы. Ведь тогда на улице тепло, кроме того, можно найти множество локаций для фотосессии. Однако важно, чтобы погода не была слишком жаркой, поскольку это не всегда комфортно.
Лучшим месяцем для свадьбы в 2024 году является август. Астрологи рекомендуют молодоженам выбирать именно 8 число. Также с 5 по 18 августа можно спокойно венчаться. Благоприятными месяцами для заключения брака еще есть май, июль, октябрь и ноябрь. Поэтому выбор достаточно большой.
На когда планировать свадьбу 2024 / Фото Unsplash
Какую дату выбрать для свадьбы в 2024 году
Часто молодожены хотят выбрать еще и красивую дату для бракосочетания. Однако если вы собираетесь еще и венчаться, то загляните в церковный календарь. Ведь лучше, чтобы событие не приходилось на большие религиозные праздники.
- Январь – 14, 20, 21.
- Февраль – 4, 24.
- Март – 1, 3, 23, 24, 30.
- Май – 4, 5, 25.
- Июнь – 1, 14.
- Июль – 14.
- Август – 4, 24.
- Сентябрь – 1, 14.
- Октябрь – 4, 20.
- Ноябрь – 1, 24.
- Декабрь – 1, 14, 20, 21.
Влюбленным парам следует выбирать дату, которая больше всего приходится по душе. Так в день свадьбы они будут меньше волноваться и хорошо ее отпразднуют.
Когда не стоит справлять свадьбу в 2024 году
- Не рекомендуется справлять свадьбу в период поста. Ведь тогда действуют определенные ограничения как на еду, так и на громкие забавы. Великий пост, например, закончится 4 мая. 1 – 14 августа будем иметь Успенский пост, а 15 ноября – 24 декабря – Рождественский пост.
- Церемонию венчания не следует планировать на большие церковные праздники. Например, на Крещение (6 января), на Вербное воскресенье (28 апреля), на Пасху (5 мая), на Рождество Христово (25 декабря).