Молодята ретельно готуються до події. З особливою увагою підходять до вибору дати та місяця, на коли планувати свято. Які дні у цьому році є найкращими для одруження, читайте у матеріалі.

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Коли найкраще одружуватися у 2024 році

Багато людей обирають весну або літо для весілля. Адже тоді надворі тепло, крім того, можна знайти безліч локацій для фотосесії. Однак важливо, щоб погода не була занадто жаркою, оскільки це не завжди комфортно.

Найкращим місяцем для весілля у 2024 році є серпень. Астрологи рекомендують молодятам обирати саме 8 число. Також з 5 до 18 серпня можна спокійно вінчатися. Сприятливими місяцями для укладання шлюбу ще є травень, липень, жовтень та листопад. Тож вибір досить великий.

На коли планувати весілля 2024 / Фото Unsplash

Яку дату обрати для весілля у 2024 році

Часто молодята хочуть обрати ще й красиву дату для одруження. Однак якщо ви збираєтесь ще й вінчатися, то загляньте у церковний календар. Адже краще, щоб подія не припадала на великі релігійні свята.

Січень – 14, 20, 21.

– 14, 20, 21. Лютий – 4, 24.

– 4, 24. Березень – 1, 3, 23, 24, 30.

Зауважимо! На квітень весілля не варто планувати, бо триває Великий піст.

Травень – 4, 5, 25.

– 4, 5, 25. Червень – 1, 14.

– 1, 14. Липень – 14.

– 14. Серпень – 4, 24.

– 4, 24. Вересень – 1, 14.

– 1, 14. Жовтень – 4, 20.

– 4, 20. Листопад – 1, 24.

– 1, 24. Грудень – 1, 14, 20, 21.

Закоханим парам слід обирати дату, яка найбільше припадає до душі. Так у день весілля вони будуть менше хвилюватися та гарно його відсвяткують.

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