У народі кажуть, зокрема, що не можна носити обручку до весілля. Адже тоді на шлюб не варто надіятися взагалі. Її потрібно зберігати у спеціальному футлярі, а витягнути лише в день церемонії, передає LifeStyle 24.

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Чи можна носити обручку до шлюбу

Наші предки вірили, що обручку не варто носити до церемонії шлюбу, адже можна розгнівати духів, які відповідальні за таку важливу подію. Тому нерідко дівчата приміряли каблучку своєї матері, подруги або когось іншого. Так вони відчували себе справжніми нареченими. Однак у сучасному світі ситуація змінилася. Зараз люди менше звертають увагу на забобони.

Чи можна носити обручку до шлюбу / Фото Unsplash

Ще декілька прикмет про обручку

Народні прикмети стверджують, що не варто приймати обручку у подарунок. Навіть від найближчих людей – батьків. Якщо ж ви все-таки вирішили це зробити, то заплатіть людині символічну суму, щоб відкупитися.

З часом колечко може стати малим. Згідно з забобонами, це означає, що жінка вибрала не того чоловіка. Якщо ж прикраса впала, то шлюб, ймовірно, буде нещасливим. Особливо, коли така ситуація стається під час церемонії.

Також повір'я кажуть, що не можна носити знайдену обручку. Її взагалі не варто підіймати з землі, краще знайти власника або здати в ломбард. Річ у тім, що людина, якій належав перстень, може мати погану енергетику. Так весь негатив передасться тому, хто його знайшов.