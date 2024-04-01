У суспільстві кажуть – якщо хтось з наречених втратить обручку в день весілля, то від шлюбу варто відмовитися. Доля ніби підказує людям не створювати сім'ю. А що думають про це у церкві, знає LifeStyle 24.

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Загублена обручка – поганий знак

Згідно з забобонами, тримати каблучку в надійному місці особливо потрібно жінці. Інакше чоловік зрадить, а згодом піде зі сім'ї. Крім того, він може серйозно захворіти та навіть померти. У Православній церкві України зазначають, що обручки – це символ вічності, зокрема й у коханні. Немає значення, чи прикрашені вони дорогоцінним камінням, з якого металу зроблені, однакові чи різні. Священники також наполягають, аби люди не вірили у народні повір'я, які суперечать християнству.

Якщо загубили обручку – придбайте собі нову і попросіть священника, щоб її благословив. Те саме стосується і випадку, якщо ваш вінчальний перстень став непридатним до вжитку (став замалим або завеликим, зламався тощо). Ви завжди можете замінити його на новий, який потрібно освятити в храмі та носити,

– йдеться на фейсбук-сторінці ПЦУ.

Церква також дозволяє носити обручку на ланцюжку. До того ж її можна передавати у спадок або дарувати. Вінчальний перстень – це не талісман або амулет, а символ щирого кохання та вірності. Чоловік та дружина повинні працювати над своїми стосунками, аби зміцнювати їх, а не довіряти забобонам.