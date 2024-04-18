В 2024 году также не стоит справлять свадьбу в апреле, поскольку сейчас продолжается Великий пост. Какой же лучший месяц для бракосочетания, расскажет LifeStyle 24.

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Когда лучше всего жениться

Лучшим месяцем для бракосочетания считается июнь. Молодожены часто выбирают это время еще и из-за хорошей погоды. Говорят, что мужа и жену ждет сладкий брак, ведь тогда пчелы начинают собирать мед. Отношения будут крепкими, поэтому их ничто не сможет разорвать.

Какие еще месяцы хороши для свадьбы

Февраль – месяц влюбленных, поэтому довольно удачный.

– месяц влюбленных, поэтому довольно удачный. Август – в семейной жизни будут царить гармония и взаимопонимание.

– в семейной жизни будут царить гармония и взаимопонимание. Сентябрь – обещает счастливый и спокойный брак.

– обещает счастливый и спокойный брак. Ноябрь и декабрь – в семье будет достаток.

Когда не стоит справлять свадьбу