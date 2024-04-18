В 2024 году также не стоит справлять свадьбу в апреле, поскольку сейчас продолжается Великий пост. Какой же лучший месяц для бракосочетания, расскажет LifeStyle 24.

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Когда лучше всего жениться

Лучшим месяцем для бракосочетания считается июнь. Молодожены часто выбирают это время еще и из-за хорошей погоды. Говорят, что мужа и жену ждет сладкий брак, ведь тогда пчелы начинают собирать мед. Отношения будут крепкими, поэтому их ничто не сможет разорвать.

Какие еще месяцы хороши для свадьбы

  • Февраль – месяц влюбленных, поэтому довольно удачный.
  • Август – в семейной жизни будут царить гармония и взаимопонимание.
  • Сентябрь – обещает счастливый и спокойный брак.
  • Ноябрь и декабрь – в семье будет достаток.

Когда не стоит справлять свадьбу

  • Лучше не жениться в период поста. В 2024 году с 1 по 14 августа будем иметь Успенский пост, а с 15 ноября по 24 декабря – Рождественский пост. Дело в том, что тогда запрещено громко праздновать.
  • Если молодожены хотят венчаться, то церемонию не стоит планировать на большие церковные праздники. Например, впереди у нас Вербное воскресенье (28 апреля), Пасха (5 мая) и Вознесение Господне (9 мая).
  • Народные приметы не рекомендуют справлять свадьбу в мае, потому что тогда влюбленных ждет много проблем в семейной жизни. Однако церковь выступает против суеверий и призывает людей в них не верить.