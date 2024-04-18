В 2024 году также не стоит справлять свадьбу в апреле, поскольку сейчас продолжается Великий пост. Какой же лучший месяц для бракосочетания, расскажет LifeStyle 24.
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Когда лучше всего жениться
Лучшим месяцем для бракосочетания считается июнь. Молодожены часто выбирают это время еще и из-за хорошей погоды. Говорят, что мужа и жену ждет сладкий брак, ведь тогда пчелы начинают собирать мед. Отношения будут крепкими, поэтому их ничто не сможет разорвать.
Какие еще месяцы хороши для свадьбы
- Февраль – месяц влюбленных, поэтому довольно удачный.
- Август – в семейной жизни будут царить гармония и взаимопонимание.
- Сентябрь – обещает счастливый и спокойный брак.
- Ноябрь и декабрь – в семье будет достаток.
Когда не стоит справлять свадьбу
- Лучше не жениться в период поста. В 2024 году с 1 по 14 августа будем иметь Успенский пост, а с 15 ноября по 24 декабря – Рождественский пост. Дело в том, что тогда запрещено громко праздновать.
- Если молодожены хотят венчаться, то церемонию не стоит планировать на большие церковные праздники. Например, впереди у нас Вербное воскресенье (28 апреля), Пасха (5 мая) и Вознесение Господне (9 мая).
- Народные приметы не рекомендуют справлять свадьбу в мае, потому что тогда влюбленных ждет много проблем в семейной жизни. Однако церковь выступает против суеверий и призывает людей в них не верить.