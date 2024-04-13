Поверья утверждают, что нельзя жениться в мае. Дело в том, что тогда супружеская жизнь не принесет радости, муж и жена будут "мучиться".
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Свадьба в мае: народные приметы
В давние времена люди откладывали свадьбу на другой месяц, ведь в мае было много дел. Они работали в саду, на поле или огороде, поэтому не имели ни сил, ни желания, ни возможности что-либо праздновать.
Однако, согласно психологии, майские браки могут быть и крепче других. Дело в том, что молодожены хотят доказать, что суеверия – это всего лишь мифы. Поэтому стараются и делают все, чтобы сохранить семью.
Почему не стоит праздновать свадьбу в мае / Фото Canva
Также есть мнение, что в мае свадьба должна быть скромной. Если не придерживаться совета, то семейная жизнь будет состоять из большого количества проблем. Пышный праздник стоит устраивать в другие месяцы.
Интересно, что некоторые молодожены заключают брак в зеркальную дату – 05.05. Они верят, что это защитит отношения от всех невзгод. Однако, чтобы достичь семейного счастья, нужно еще и много работать.
Еще несколько суеверий о свадьбе
- В народе говорят, что до свадьбы не стоит носить обручальное кольцо. Иначе предложение руки и сердца вам никогда не сделают. Однако сейчас в эту примету верят все меньше людей.
- Плохим знаком также считается потерянное обручальное кольцо. В семейную жизнь придут проблемы, которые приведут к разводу. Однако церковь опровергает этот миф и говорит, что можно приобрести новое колечко.
- Мужу нельзя видеть свадебное платье жены до церемонии. Согласно поверьям, иначе молодоженов будет ждать несчастливый брак.