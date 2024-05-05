Важным также является момент, что не всем можно заключать брак. Речь, в частности, о родственниках. Подробнее об этом расскажет LifeStyle 24.

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Кому нельзя заключать брак

Запрещено жениться родителям с детьми и бабушкам и дедушкам с внуками. Под такие ограничения также подпадают родные и двоюродные братья и сестры, дяди и племянницы, тети и племянники. В список попали родные между собой люди, которые не могут иметь таких близких и интимных отношений.

Когда лучше всего жениться