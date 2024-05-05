Важливим також є момент, що не всім можна укладати шлюб. Йдеться, зокрема, про родичів. Детальніше про це розповість LifeStyle 24.
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Кому не можна укладати шлюб
Заборонено одружуватися батькам з дітьми та бабусям й дідусям з онуками. Під такі обмеження також підпадають рідні й двоюрідні брати та сестри, дядьки та племінниці, тьоті та племінники. У список потрапили рідні між собою люди, які не можуть мати таких близьких та інтимних стосунків.
Коли найкраще одружуватися
- Справляти весілля не варто у великі церковні свята та у період посту. Великий піст в Україні вже завершився, однак попереду віряни будуть мати ще два: Успенський (1 – 14 серпня) та Різдвяний (15 листопада – 24 грудня). У цей час заборонено гучно розважатися та вживати алкоголь.
- У 2024 році найкраще укладати шлюб у серпні. Особливо сприятливим є 8 число, а вінчатися рекомендується з 5 по 18. Також можете проводити церемонію у травні, липні, жовтні та листопаді.
- Вдалим місяцем для одруження, крім того, є червень. Кажуть, що тоді подружнє життя буде солодким та міцним. Це пов'язано з тим, що у цей період бджоли починають збирати мед.