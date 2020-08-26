Главная деталь осени – пальто. Этот элемент является завершающим для всех образов этой поры, поэтому к покупке модели стоит подходить ответственно. О самых главных аспектах при выборе этой верхней одежды рассказываем в lifestyle 24.

Дни в календаре уже вплотную подводят к прохладной осени. Летний гардероб понемногу откладываем на полку подальше, и в ход идут брюки, пиджаки и водолазки. Неотъемлемым атрибутом этого времени года также является пальто. Часто значение этого элемента недооценивают. Поэтому 24 канал рассказывает о том, как правильно выбрать стильное осеннее пальто сезона 2020.

Интересно Андре Тан объявил главные тренды сезона осень-зима 2021

Цвет

Листья осени – в такие краски дизайнеры одевают своих моделей на подиуме. Гуру высокой моды представляют горчичные, яркие терракотовые и темно-терракотовые оттенки, шоколадные и глубокие зеленые краски.

Ослепительный терракот – взрыв в этом сезоне. Этот неоновый оттенок вулканом растекся по подиуму и захватил не одну модель в свои ловушки. Дизайнеры каждый сезон с легкостью вносят новые краски в осеннюю прохладу, и доказывают, что яркие цвета – это не только лето. Этой осенью пришло время для ослепительного красного цвета, в котором смело воплощают верхнюю одежду дизайнеры Saint Laurent, Givenchy, Boss Hugo Boss, Emilio Pucci, A.W.A.K.E и другие.

Коллекция Givenchy Fall/Winter 2020/2021 / Фото Getty Images

Черная классика всегда в тренде. Звучит немного "скучно", однако именно такое пальто идеально дополнит минималистичный образ и не будет выделять вас из толпы. Работая с черным цветом, дизайнеры больше концентрируют внимание именно на "форме", следовательно такие модели интересны по своим выкройкам и не проигрывают "цветным" вариантам.

Коллекция Mame Kurogouchi Fall/Winter 2020/2021 / Фото Getty Images

Особую актуальность вновь приобретают варианты с акцентами на отворотах и рукавах, выполненные другим оттенком. Черное классическое пальто дополненное еще одним цветом выглядит интереснее и позволит вам сочетать еще больше образов.

Коллекция Alexander McQueen Fall/Winter 2020/2021 / Фото Getty Images

К теме Что носить осенью: пять фэшн-советов от Андре Тана

Противоположностью к таким осенним красками станет благородный беж, который встречается едва ли не в каждой коллекции. Палитра телесных оттенков прочно закрепилась в дизайнерских мастерских и уже не один сезон радует поклонников минимализма.

Коллекция Hugo Boss Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Аристократичный белый – такой вариант верхней одежды на мрачном осеннем фоне будет смотреться особенно эффектно. Добавить свежести в будничный образ можно с помощью пальто в светлом оттенке, который будет контрастировать с другими элементами. К таким экспериментам прибегает дизайнер модного дома Genny в своей коллекции.

Коллекция Genny Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Клетка — этот принт можно смело называть еще одним трендом этого сезона. Различные формы и расцветки такого принта – уже не новизна для модников. Классическая клетка прекрасно смотрится в черном и белом цветах. Тем не менее для любителей ярких оттенков есть решение с применением других цветов.

Коллекция Ermanno Scervino Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Форма

В прохладную погоду можно прибегнуть к многослойности, или сочетанию различных принтов и текстур. К таким экспериментам склонны многие дизайнеры, к примеру, кожа, которую можно встретить на рукавах вещей, воротничках или поясах. "Total look" из кожи выглядит беспроигрышно и будет теплым дополнением в холодную погоду, ведь этот материал практичен и нужен в осеннем гардеробе. Здесь он выглядит особенно гармонично в сочетании с "лиственными" красками: красные, оранжевые, желтые цвета в тандеме с теплой текстурой кожи – это отличное решение.

Коллекция Tod'S Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Не будет лишней и добавит креативности вашему образу бахрома. Дизайнеры смело используют бахрому в своих моделях и украшают ею платья, юбки, сумки и жакеты. Особенно эффектно бахрома будет смотреться в ветреную погоду на верхней одежде. Маленькие детали, которые развиваются в разные стороны, будут добавлять легкости и невесомости вашему образу.

Коллекция Boss Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Стоит знать Андре Тан рассказал, какие джинсы будут актуальными в этом сезоне

Давно забытый тренд 1900-х годов – горжетка, в этом сезоне появившаяся снова на подиуме. Дизайнеры интерпретировали и использовали в своих моделях меховые аксессуары в виде воротника. Также смельчаки добавили немного меха вместо манжетов на рукава.

Коллекция Braschi Fall/Winter 2020-2021 / Фото braschifur.net

Преимущественно все дизайнеры при создании пальто предпочитают модели длины миди – это удобная классика. Однако в этом сезоне после громкого тренда на двубортные удлиненные пиджаки кутюрье решили создать пальто похожего фасона. Укороченные варианты выполнены в разных цветах и принтах. Поэтому, если вы хотите отойти от привычной длины пальто – можете спокойно примерить такие модели.

Коллекция Saint Laurent Fall/Winter 2020/2021 / Фото Getty Images

Автор: Ирина Бенцак