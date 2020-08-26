Головна деталь осені – пальто. Цей елемент є завершальним для усіх образів цієї пори, тож до купівлі моделі варто підходити відповідально. Про найголовніші аспекти при виборі цього верхнього одягу – розповідаємо у LifeStyle 24.

Дні в календарі вже впритул підводять до прохолодної осені. Літній гардероб помалу відкладаємо на полицю подалі, і в хід йдуть штани, піджаки та водолазки. Невід'ємним атрибутом цієї пори року також є пальто. Часто значення цього елементу недооцінюють. Тому 24 канал розповідає про те, як правильно обрати стильне осіннє пальто сезону 2020.

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Колір

Листя осені – у такі барви дизайнери одягають своїх моделей на подіумі. Гуру високої моди представляють гірчичні, яскраві теракотові і темно-теракотові відтінки, шоколадні та глибокі зелені барви.

Сліпучий теракот – вибух цього сезону. Цей неоновий відтінок вулканом розтікся по подіуму та захопив не одну модель у свої пастки. Дизайнери щосезону з легкістю вносять нові барви у осінню прохолоду, та доводять, що яскраві кольори – це не лише літо. Цієї осені прийшов час для сліпучого червоного кольору, у якому сміливо втілюють верхній одяг дизайнери Saint Laurent, Givenchy, Boss Hugo Boss, Emilio Pucci, A.W.A.K.E та інші.



Колекція Givenchy Fall/Winter 2020/2021 / Фото Getty Images

Чорна класика завжди в тренді. Звучить трохи "нудно", проте саме таке пальто ідеально доповнить мінімалістичний образ та не буде виділяти вас із натовпу. Працюючи з чорним кольором, дизайнери більше концентрують увагу саме на "формі", отже такі моделі цікаві за своїми викрійками і не програють "кольоровим" варіантам.



Колекція Mame Kurogouchi Fall/Winter 2020/2021 / Фото Getty Images

Особливої актуальності знову набувають варіанти з акцентами на відворотах та рукавахвиконані іншим відтінком. Чорне класичне пальто доповнене ще одним кольором виглядає цікавіше та дозволить вам поєднувати ще більше образів.



Колекція Alexander McQueen Fall/Winter 2020/2021 / Фото Getty Images

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Протилежністю до таких осінніх барвів стане благородний беж, який зустрічається чи не у кожній колекції. Палітра тілесних відтінків міцно закріпилась у дизайнерських майстернях і вже не один сезон тішить прихильників мінімалізму.



Колекція Hugo Boss Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Аристократичний білий – такий варіант верхнього одягу на похмурому осінньому фоні виглядатиме особливо ефектно. Додати свіжості у буденний образ можна за допомогою пальто у світлому відтінку, який буде контрастувати з іншими елементами. До таких експериментів вдається дизайнер модного дому Genny у своїй колекції.



Колекція Genny Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Клітинка — цей принт можна сміливо називати ще одним трендом цього сезону. Різні форми та забарвлення такого принту – вже не новизна для модників. Класична клітинка чудово виглядає у чорному та білому кольорах. Проте для любителів яскравих відтінків є рішення із застосуванням інших барвів.



Колекція Ermanno Scervino Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Форма

У прохолодну погоду можна вдатись до багатошаровості, чи поєднання різних принтів та текстур. До таких експериментів схильні багато дизайнерів, до прикладу, шкіра, яку можна зустріти на рукавах речей, комірцях чи паска. "Total look" із шкіри виглядає безпрограшно та буде теплим доповненням у холодну погоду, адже цей матеріал практичний та потрібний в осінньому гардеробі. Тут він виглядає особливо гармонійно у поєднанні з "листяними" барвами: червоні, оранжеві, жовті кольори в тандемі із теплою текстурою шкіри – це чудове рішення.



Колекція Tod's Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Не будуть зайвими та додадуть креативності вашому образу торочки. Дизайнери сміливо використовують бахрому у своїх моделях та прикрашають нею сукні, спідниці, сумки та жакети. Особливо ефектно торочки будуть виглядати у вітряну погоду на верхньому одязі. Маленькі деталі, які розвиваються у різні сторони, додаватимуть легкості на невагомості вашому образу.



Колекція Boss Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

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Давно забутий тренд 1900-х років — горжетка, цього сезону з'явилась знову на подіумі. Дизайнери інтерпретували та використали у своїх моделях хутряні аксесуари у вигляді коміра. Також сміливці додали трохи хутра замість манжетів на рукави.



Колекція Braschi Fall/Winter 2020-2021 / Фотo braschifur.net

Переважно усі дизайнери при створенні пальто надають перевагу моделям довжини міді – це зручна класика. Однак цього сезону після гучного тренду на двобортні подовжені піджаки кутюр'є вирішили створити пальта схожого фасону. Укорочені варіанти виконані у різних кольорах та принтах. Тож, якщо ви хочете відійти від звичної довжини пальто – можете спокійно приміряти такі моделі.



Колекція Saint Laurent Fall/Winter 2020/2021 / Фото Getty Images

Автор: Ірина Бенцак