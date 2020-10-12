Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года, рекомендует Ракам обратить внимание на здоровье. Читайте гороскоп на 12 октября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Хороший день для планирования новых дел. Не упускайте инициативу из своих рук и ни в коем случае не отступайте назад. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Овнов

Очень опасный день. Есть риск простудиться. Поэтому следите за собой и по возможности не выходите из дома без особой на это нужды. Вечер проведите с любимой половинкой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Тельцов

Прекрасный день для начала ремонта или перестановки. Есть шанс купить мебель по очень выгодным ценам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Близнецов

Вам стоит с большим уважением относиться к мнению окружающих. Вечер лучше провести дома за просмотром интересного фильма.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Раков

Покупайте витамины и займитесь спортом. Даже легкая утренняя гимнастика пойдет вам на пользу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Львов

Этот день лучше всего посвятить своим родным. Проведите вечер в семейном кругу. Придумайте хобби, в котором смогут принять участие все члены вашей семьи.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Дев

Прекрасный день для начала новых проектов. Все, что вы предложите, начальство воспримет с восторгом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Весов

Сегодня вас может ждать приятный сюрприз от любимого человека. Однако есть риск мелких ссор. Держите себя в руках.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Скорпионов

Если у вас появились интересные идеи или проекты, постарайтесь не рассказывать об этом всем. Просто делайте свою работу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Стрельцов

Прекрасный день для того, чтобы решиться и наконец приобрести домашнего любимца. Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Козерогов

Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Водолеев

Сегодня Водолеев ждет чудесный день. Вам захочется летать на крыльях счастья. Но это и не удивительно, ведь такими влюбленными вы еще не чувствовали себя.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Рыб

Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль при условии лояльности к руководству и умении находить компромисс.