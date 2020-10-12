Любовная жизнь некоторых знаков Зодиака может существенно измениться на этой неделе. Хотя некоторые и в дальнейшем будут придерживаться гармонии в паре, другие могут только разрушить отношения. Как сложатся ваши отношения – читайте гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для всех знаков Зодиака.

24 канал подготовил актуальную информацию о том, чего ждать в любовной жизни на этой неделе всем знакам Зодиака.

Интересно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Овна

Овнам на этой неделе стоит ожидать позитивных перемен в любовной жизни. Ваше настроение будет замечательным, ведь отношения с партнером будут складываться очень хорошо. Астрологи советуют вам уделять больше времени второй половинке. Это сблизит вас еще больше и принесет гармонию в вашу пару.

Зато одиноким Овнам стоит пересмотреть свои желания, ведь у вас высокие ожидания в отношении кандидатов на ваше сердце. Если вы это сделаете, судьба объединит вас с человеком, который вам станет очень близким.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Тельца

На этой неделе Тельцы будут иметь замечательную энергетику и это поможет вам решить проблемы в вашей любовной жизни. Найдите больше времени для своего партнера, устройте романтический вечер и скажите, как сильно вы его/ее любите. Вместе вы сможете пройти все препятствия.

Одиноким Тельцам следует понять, что вы сами создаете себе проблему. Выясните, что вы делаете неправильно, измените свое мнение и тогда вас будет ждать сюрприз – новая любовь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Близнецов

Любовная жизнь Близнецов в ближайшие дни потребует вашего внимания, поскольку вы часто пренебрегали проблемами с партнером. Сейчас пришло время разрешить все конфликты в паре. Чтобы получить желаемое, вам придется делать больше для своего любимого человека. Забудьте о своем эго и подумайте о партнере.

Одинокие Близнецы на этой неделе будут активнее и решатся на встречу с человеком, который вас интересует. Не волнуйтесь, удача на вашей стороне – все пройдет хорошо.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Рака

Ракам на этой неделе стоит больше выделить времени для своего партнера. Не сосредотачивайтесь на негативных сторонах ваших отношений, а обратите внимание на позитив, ведь что-то вам приносит счастье. Попробуйте вспомнить ваши первые свидания и влюбленность, это поможет освежить отношения и вернет романтику.

Зато одинокие Раки должны стать более открытыми для людей, только тогда вы встретите любовь, которую искали.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Льва

Любовная жизнь Львов на этой неделе будет несколько напряженной. Поэтому постарайтесь поддержать своего партнера и не пренебрегайте его потребностями. Это обеспечит спокойствие и гармонию между вами. Не думайте только о плохом, учитывайте и хорошее в ваших отношениях.

А одинокие Львы должны чаще выходить из дома и знакомиться с новыми людьми. Вместо того, чтобы жаловаться, что вы одиноки, используйте свою независимость и делайте то, что хотите больше всего.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Девы

Девам в ближайшие дни нужно быть осторожными в отношениях, ведь дела будут очень напряженными. Всё это напряжение и неуверенность могут принести конфликты, поэтому сейчас не следует устраивать ссоры и обижать любимого человека. Будьте спокойны и покажите свою любовь. Лучше провести спокойную дискуссию, она поможет найти компромисс.

Зато одиноким Девам стоит начать развлекаться. Попробуйте что-то, о чем давно мечтали и не думайте о поиске любви. Ваш человек познакомиться с вами случайно.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Весов

Весы на этой неделе смогут внести равновесие в ваши отношения. Поэтому сейчас не стоит делать вещи, которые могут испортить хорошую атмосферу. Держитесь подальше от неожиданных событий, которые потрясут вашу жизнь. Советуем еще больше сблизиться с любимым человеком.

А одиноким Весам не надо тратить время на бессмысленный флирт, вместо этого сосредоточьтесь на поисках стабильных отношений. Вы также можете подумать о воссоединении с кем-то из своего прошлого, но это будет трудный выбор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Скорпиона

Скорпионов на этой неделе партнер заставит чувствовать себя неуверенно своим поведением. Но будьте спокойными, ведь с вами действительно ваш человек. Со временем вы станете еще ближе друг к другу и от этого будете счастливыми.

Зато одинокие Скорпионы не должны прекращать искать партнера, ведь что-то очень интересное вас ждет уже совсем скоро. Будьте готовы к новым отношениям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Стрельца

Настроение Стрельцов на этой неделе будет хорошим, ведь вы проведете много времени со своим партнером. Пришло время решить некоторые проблемы в ваших отношениях. Небольшая поездка будет замечательной для вас, ведь сблизит вас еще больше.

Одинокие Стрельцы должны сделать шаг, чтобы познакомиться с человеком, который вам давно нравится. Не стоит волноваться, все пройдет хорошо. Главное – будьте собой.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Козерога

Отношения Козерогов на этой неделе будут складываться позитивно. Вы приблизитесь к своему партнеру и выразите ему свои истинные чувства. Атмосфера в паре может быть несколько волнующей, но вы получите много удовольствия. Будьте искренними и поддерживайте друг друга.

А одинокие Козероги в ближайшие дни встретят нового человека, который внесет в вашу жизнь глоток свежего воздуха. Вам будет хорошо вместе, но о серьезных отношениях пока говорить не стоит.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Водолея

Водолеи на этой неделе должны избегать разговоров, которые заставят вас или вашего партнера чувствовать себя неудобно. Вам стоит повеселиться со своим партнером, и вы сможете это сделать. Спланируйте выходные вместе или один романтический вечер. Вам обоим сейчас нужны романтика и релакс.

А одинокие Водолеи должны решиться на шаг, который повлияет на ваше будущее. Не бойтесь новых знакомств, вы сможете найти свою любовь уже в ближайшее время.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 года для Рыб

Отношения Рыб на этой неделе улучшатся, если вы станете более гибкими и открытыми. Расслабьтесь со своим партнером и внесите в ваши отношения необходимый покой. Откровенно поговорите о проблемах, которые вас обоих волнуют и наконец решите их.

А одинокие Рыбы будут иметь благоприятную неделю, ведь она сможет принести вам любовь, которую так долго ждали.