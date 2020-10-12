Любовне життя деяких знаків Зодіаку може суттєво змінитися цього тижня. Хоча дехто й надалі дотримуватимуться гармонії в парі, інші можуть тільки зруйнувати відносини. Як складуть ваші стосунки – читайте гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

24 канал підготував актуальну інформацію про те, чого чекати у любовному житті цього тижня всім знакам Зодіаку.

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Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Овна

Овнам цього тижня варто очікувати позитивних змін у любовному житті. Ваш настрій буде чудовим, адже стосунки з партнером складатимуться дуже добре.Астрологи радять вам приділяти більше часу другій половинці. Це зблизить вас ще більше та принесе гармонію у вашу пару.

Натомість самотнім Овнам варто переглянути свої бажання, адже ви маєте зависокі очікування до кандидатів на ваше серце. Якщо ви це зробите, доля об’єднає вас з людиною, яка вам стане дуже близькою.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Тельця

Цього тижня Тельці матимуть чудову енергетику і це допоможе вам вирішити проблеми у вашому любовному житті. Знайдіть більше часу для свого партнера, влаштуйте романтичний вечір і скажіть, як сильно ви його/її кохаєте. Разом ви зможете пройти всі перешкоди.

Одиноким Тельцям слід зрозуміти, що ви самі створюєте собі проблему. З’ясуйте, що ви робите неправильно, змініть свою думку і тоді вас чекатиме сюрприз – нове кохання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 рокудля Близнюків

Любовне життя Близнюків найближчі дні вимагатиме вашої уваги, оскільки ви часто нехтували проблемами з партнером. Зараз прийшов час вирішити всі конфлікти в парі. Щоб отримати бажане, вам доведеться робити більше для своєї коханої людини. Забудьте про своє его і подумайте про партнера.

Самотні Близнюки цього тижня будуть активнішими і наважаться на зустріч з людиною, яка вас цікавить. Не хвилюйтеся, удача на вашому боці – все пройде добре.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Рака

Ракам цього тижня варто більше виділити часу для свого партнера. Не зосереджуйтесь на негативних сторонах ваших стосунків, а зверніть увагу на позитиві, адже щось вам приносить щастя. Спробуйте згадати ваші перші побачення та закоханість, це допоможе освіжити стосунки і поверне романтику.

Натомість самотні Раки мають стати відкритішими для людей, лише тоді ви зустрінете любов, яку шукали.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Лева

Любовне життя Левів цього тижня буде дещо напруженим. Тому постарайтеся підтримати свого партнера і не нехтуйте його потребами. Це забезпечить спокій і гармонію між вами. Не думайте лише про погане, зважайте і на хороше у ваших відносинах.

А самотні Леви мають частіше виходити з дому і знайомитися з новими людьми. Замість того, щоб скаржитися, що ви самотні, скористайся своєю незалежністю та зробіть те, чого найбільше хочете.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Діви

Дівам у найближчі дні потрібно бути обережними у відносинах, адже справи будуть дуже напруженими. Вся ця напруга та невпевненість можуть принести конфлікти, тому зараз не слід влаштовувати сварки та говорити образи коханій людині. Будьте спокійними і покажіть свою любов. Краще провести спокійну дискусію, вона допоможе знайти компроміс.

Натомість самотнім Дівам варто почати розважатися. Спробуйте щось, про що давно мріяли та не думайте про пошук кохання. Ваша людина познайомиться з вами випадково.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Терезів

Терези цього тижня зможуть внести рівновагу у ваші стосунки. Тому зараз не варто робити речі, які можуть зіпсувати гарну атмосферу. Тримайтеся подалі від несподіваних подій, які потрясуть ваше життя. Радимо ще більше зблизитися з коханою людиною.

А одиноким Терезам не треба витрачати час на безглуздий флірт, натомість зосередьтеся на пошуках стабільних стосунків. Ви також можете подумати про возз’єднання з кимось із вашого минулого, але це буде тяжкий вибір.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Скорпіона

Скорпіонів цього тижня партнер змусить почуватися невпевнено своєю поведінкою. Але будьте спокійними, адже з вами дійсно ваша людина. Згодом ви станете ще ближчими один до одного, і від цього будете щасливими.

Натомість самотні Скорпіони не повинні припиняти шукати партнера, адже щось дуже цікаве вас чекає вже зовсім скоро. Будьте готові до нових стосунків.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Стрільця

Настрій Стрільців цього тижня буде гарним, адже ви проведете багато часу зі своїм партнером. Настав час вирішити деякі проблеми у ваших стосунках. Невелика поїздка буде чудовою для вас, адже зблизить вас ще більше.

Самотні Стрільці мають зробити крок, щоб познайомитися з людиною, яка вам давно подобається. Не варто хвилювати, все пройде добре. Головне – будьте собою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Козерога

Стосунки Козерогів цього тижня будуть складатися позитивно. Ви наблизитеся до свого партнера і висловите йому свої справжні почуття. Атмосфера в парі може бути дещо хвилюючою, але ви отримаєте багато задоволення. Будьте щирими і підтримуйте один одного.

А самотні Козероги у найближчі дні зустрінуть нову людину, яка внесе у ваше життя ковток свіжого повітря. Вам буде добре разом, але про серйозні стосунки поки говорити не варто.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Водолія

Водолії цього тижня мають уникати розмов, які змусять вас або вашого партнера почуватися незручно. Вам варто весело провести час зі своїм партнером, і ви це зможете зробити. Сплануйте вихідні разом чи один романтичний вечір. Вам обом зараз потрібні романтика та релакс.

А одинокі Водолії мають зважитися на крок, який вплине на ваше майбутнє. Не бійтеся нових знайомств, ви зможете знайти своє кохання вже найближчим часом.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року для Риб

Стосунки Риб цього тижня покращаться, якщо ви станете більш гнучкими та відкритими. Розслабтеся зі своїм партнером і внесіть у ваші стосунки необхідний спокій. Відверто поговоріть про проблеми, які вас обох хвилюють і виріште їх.

А самотні Риби матимуть сприятливий тиждень, адже він зможе принести вам любов, на яку так довго чекали.