Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака предполагает насыщенный период для всех знаков зодиака. Астрологи советуют придерживаться четкого плана и уделять достаточно времени родным и близким. Читайте гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для​ Овна

Астрологи отмечают, что на этой неделе Овнов ждет плодотворный период для карьерного роста. Будьте готовы к любым обстоятельствам, сохраняйте спокойствие, оставайтесь собой и не бойтесь неудач. Помните о том, что ваши родные и друзья всегда будут готовы подставить свое плечо.

Кроме этого, неделя будет испытанием для отношений с вашей половинкой. Однако лишь от ваших чувств и готовности бороться за свое счастье будет зависеть, останетесь ли вы с партнером вместе и станете ли еще ближе или расстанетесь навсегда.

На выходных нормализуйте свой режим дня, пересмотрите рацион питания, увеличьте и систематизируйте физическую активность.

Благоприятный день: 13 октября

Неблагоприятный день: 15 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Тельца

У Тельцов начинается благоприятная полоса. На этой неделе у вас возникнет шанс для продвижения по карьерной лестнице. Появятся новые планы, перспективы, идеи, естественно, улучшится и настроение. Вас ждут приятные события в личной жизни и внимание противоположного пола.

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В четверг вы будете чрезмерно эмоциональны, лучше свести к минимуму необязательные контакты. Однако помните, что в ваших силах справиться со всем и даже больше.

На выходных хорошо заняться генеральной уборкой. Впрочем, вам стоит также сохранить вдохновение и для других дел. По возможности, проведите немного времени со своими родными. Подарите им свою частичку любви и внимания.

Благоприятный день: 13 октября

Неблагоприятный день: 15 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Близнецов

На этой неделе благоприятное время, чтобы немного освежить свою внешность: измените прическу, пересмотрите свой гардероб. Попробуйте почувствовать себя в новом амплуа. Не обязательно для смены имиджа тратить много денег, главное – подойти ко всему со вкусом.

Уже к концу недели Близнецы почувствуют романтический интерес к своей персоне. Вероятно, в четверг вас ждет полезное знакомство.

На выходных выделите хотя бы один день для творчества: напишите стихотворение, нарисуйте картину, сплетите что-то из бисера или испеките вкусный пирог. Если в вашей жизни не хватает эстетики, то знайте, что вы можете ее создать и тогда жизнь заиграет новыми красками.

Благоприятный день: 17 октября

Неблагоприятный день: 13 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Рака

Раков ждет неплохая неделя, впрочем, вам придется засучить рукава и хорошо поработать. Не переживайте, что у вас будет мало времени для личных нужд, ведь вы наконец-то сможете доделать множество дел.

Ракам астрологи обещают успех у противоположного пола да и вообще в коллективе. Отлично пройдут публичные выступления, дискуссии и переговоры. Можно даже попытаться добиться чего-то от руководства.

На выходных вас ждет замечательный период, чтобы навести порядок в доме. Это удачное время для того, чтобы выбросить хлам и починить сломанные вещи. Впрочем, будьте осторожны с бытовой химией.

Благоприятный день: 15 октября

Неблагоприятный день: 17 октября

Лев (23 июля – 23 августа)





Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Льва

На этой неделе Львы будут очень заняты на работе. Это может вызвать легкое возмущение от ваших родных и любимого человека. Астрологи советуют не сильно тратить деньги и не вестись на заманчивые предложения.

Составьте четкий план на всю неделю. Все ваши дела должны быть разложенными по полочкам. Если сумеете настроить себя на позитивную волну, вас будет ждать приятный сюрприз.

Выходные проведите со своими родными. Выберитесь куда-нибудь на природу, если этому будет способствовать осенняя погода. Таким образом вы все получите радость от времяпрепровождения вместе.

Благоприятный день: 12 октября

Неблагоприятный день: 16 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Девы

Дев ждет романтическая неделя. Вы встретите человека, с которым вас будет связывать не короткий флирт, а что-то по-настоящему серьезное. Девы, состоящие в браке, смогут укрепить свои отношения.

Вам стоит прислушаться к советам родных и близких. На этой неделе вам захочется заняться чем-то новым, найти интересное хобби. Обратите внимание на свои финансы. Попробуйте вести контроль над ними и не тратить средства на ненужные товары.

На выходных позвольте себе отдохнуть. Займитесь физической подготовкой. Полезными станут и прогулки на свежем воздухе.

Благоприятный день: 18 октября

Неблагоприятный день: 15 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Весов

Если Весы искали новый вид деятельности – то не спешите соглашаться на предложение, которое придет вам на этой неделе. Астрологи отмечают, что новая работа не доставит удовольствия.

Если же у вас есть проблемы с финансами, то не стоит паниковать, ведь все наладится само собой. Лучше позаботьтесь о своем здоровье: тепло одевайтесь, хорошо спите и больше отдыхайте.

Выходные посвятите чему-то полезному. Сосредоточьте свое внимание на том, на что у вас всегда не хватало времени. Возможно, вы планировали прочитать полезную статью, посмотреть научный фильм или дочитать начатую книгу.

Благоприятный день: 18 октября

Неблагоприятный день: 16 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Скорпиона

Астрологи советуют Скорпионам беречь свою нервную систему. В последнее время вы сильно обо всем волнуетесь, а оно того не стоит. На этой неделе вас ожидают приятные встречи и знакомства.

В середине недели вам придется проделать огромное количество дел, впрочем, вы со всем справитесь на отлично. В любовной сфере вы почувствуете облегчение, ведь то, что вас беспокоило долгое время – наконец решится.

После кропотливой недели постарайтесь хорошо отдохнуть, а по возможности даже и взять дополнительный выходной. Он вам не помешает.

Благоприятный день: 18 октября

Неблагоприятный день: 15 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Стрельца

На этой неделе Стрельцов будет переполнять энергия, амбиции и решимость. Направьте весь свой энергетический потенциал на работу. Поверьте в свои возможности, ведь в некоторых моментах вам не хватает решимости, не стоит в себе сомневаться.

Неделя будет финансово благоприятной, но лучше отказаться от внезапных покупок. Появятся новые знакомые, которые в будущем станут хорошими друзьями. Не забывайте выделять время на разговор с близкими и друзьями, ведь иногда им также нужна поддержка.

На выходных отведите время для себя. Найдите новое увлечение, почитайте интересную книгу, или запишитесь в спортзал.

Благоприятный день: 16 октября

Неблагоприятный день: 17 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Козерога

На этой неделе Козерогов ждет благоприятный период. Вы проявите себя на высоте в сфере общения и контактов. Посвятите свое свободное время семье и особенно детям – ваша помощь и опыт однозначно не будут для них лишними. Также это подходящий период для составления планов на ближайшее будущее.

Старайтесь наполняться позитивом и радоваться окружающему вас миру – тогда он отзовется, как зеркальное отражение.

Выходные обещают быть позитивными как в аспекте работы, так и в отношениях с друзьями, любимыми и детьми. Из-за усталости и напряженности ваш оптимизм может немного уменьшиться, поэтому берегите силы.

Благоприятный день: 12 октября

Неблагоприятный день: 17 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Водолея

Новая неделя для Водолеев окажется нелегкой. Начало недели будет довольно сложным. То, что раньше решалось легко, сейчас не удастся сдвинуть с места. Все будет возвращаться бумерангом. За свои поступки и обещания придется ответить. Смиритесь со всем и проанализируйте свои поступки.

У Водолеев начинается период депрессий и недовольства собой. Вам захочется перемен, однако не стоит увольняться с работы и переезжать в другую страну. Это вряд ли улучшит ситуацию. Переключите свое внимание на что-то приятное.

Вы почувствуете, что сбились с пути. Но уже в воскресенье ситуация изменится. Вы получите совет и помощь. Почувствуете, что есть неравнодушные, на которых можно положиться.

Благоприятный день: 12 октября

Неблагоприятный день: 17 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 для Рыб

Астрологи на этой неделе советуют Рыбам сосредоточиться на себе и на собственных желаниях. Рационально используйте свои деньги. Советуйтесь с любимыми, когда планируете расходы.

Все интересы, мечты и надежды будут направлены на карьерный рост. Проявляйте свои таланты. На работе вы легко будете завоевывать авторитет.

В субботу не стоит отдавать никому денег, потому что это может стать началом финансового кризиса. Кроме этого, попробуйте отпустить прошлое и не зацикливаться на моментах, которые давно уже прошли.

Благоприятный день: 12 октября

Неблагоприятный день: 17 октября