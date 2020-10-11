Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає насичений період для всіх знаків зодіаку. Астрологи радять дотримуватися чіткого плану та приділяти достатньо часу рідним та близьким. Читайте гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Овна

Астрологи наголошують, що цього тижня Овнів чекає плідний період для кар'єрного зростання. Будьте готові до будь-яких обставин, зберігайте спокій, залишайтеся собою та не бійтеся невдач. Пам’ятайте про те, що ваші рідні та друзі завжди будуть готові підставити своє плече.

Окрім цього, тиждень буде випробувальним для ваших стосунків зі своєю половинкою. Однак лише від ваших почуттів і готовності боротися за своє щастя буде залежати, чи ви з партнером залишитеся разом і станете ще ближчими, чи розлучитеся назавжди.

На вихідних нормалізуйте свій режим дня, перегляньте раціон харчування, збільшіть і систематизуйте фізичну активність.

Сприятливий день: 13 жовтня

Несприятливий день: 15 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Тельця

У Тельців починається сприятлива смуга. Цього тижня у вас виникне шанс для просування по кар'єрних сходах. З'являться нові плани, перспективи, ідеї, природно покращиться і настрій. Вас чекають приємні події в особистому житті і увага протилежної статі.

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У четвер ви будете надмірно емоційні, краще звести до мінімуму необов'язкові контакти. Однак пам'ятайте, що у ваших силах впоратися з усім і навіть більше.

На вихідних добре зайнятися генеральним прибиранням. Втім вам варто також зберегти натхнення і для інших справ. За можливості, проведіть трохи часу зі своїми рідними. Подаруйте їм свою частинку любові та уваги.

Сприятливий день: 13 жовтня

Несприятливий день: 15 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Близнюків

Цього тижня сприятливий час, щоб трохи освіжити свою зовнішність: змініть зачіску, перегляньте свій гардероб. Спробуйте відчути себе в новому амплуа. Не обов'язково для зміни іміджу витрачати багато грошей, головне – підійти до всього зі смаком.

Вже до кінця тижня Близнюки відчують романтичний інтерес до своєї персони. Ймовірно, у четвер на вас чекає корисне знайомство.

На вихідних виділіть хоча б один день для творчості: напишіть вірша, намалюйте картину, сплетіть щось з бісеру або спечіть смачний пиріг. Якщо у вашому житті бракує естетики, то знайте, що ви можете її створити і тоді життя заграє новими барвами.

Сприятливий день: 17 жовтня

Несприятливий день: 13 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Рака

Цього тижня на Раків чекає непоганий тиждень, втім вам доведеться засукати рукава і добре попрацювати. Не переживайте, що у вас буде мало часу для особистих потреб, адже ви нарешті зможете доробити безліч справ.

Ракам астрологи обіцяють успіх у протилежної статі та й взагалі у колективі. Відмінно пройдуть публічні виступи, дискусії та переговори. Можна навіть спробувати домогтися чогось від керівництва.

На вихідних на вас чекає чудовий період, аби навести порядок в оселі. Це вдалий час для того, щоб викинути непотріб і полагодити зламані речі. Втім будьте обережні з побутовою хімією.

Сприятливий день: 15 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Лева

Цього тижня Леви будуть дуже зайняті на роботі. Це може викликати легке обурення від ваших рідних та коханої людини. Астрологи радять не сильно витрачати гроші та не вестися на привабливі пропозиції.

Складіть чіткий план на увесь тиждень. Всі ваші справи мають бути розкладеними на поличках. Якщо зумієте налаштувати себе на позитивну хвилю, на вас чекатиме приємний сюрприз.

Вихідні проведіть своїм рідними. Виберіться кудись на природу, якщо цьому сприятиме осіння погода. Таким чином ви всі отримаєте радість від проведення часу разом.

Сприятливий день: 12 жовтня

Несприятливий день: 16 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Діви

На Дів чекає романтичний тиждень. Ви зустрінете людину з якою вас буде пов'язувати не короткий флірт, а щось по-справжньому серйозне. Діви, які перебувають у шлюбі, зможуть зміцнити свої відносини.

Вам варто прислухатися до порад рідних та близьких. Цього тижня вам захочеться зайнятися чимось новим, знайти цікаве хобі. Зверніть увагу на свої фінанси. Спробуйте вести контроль над ними і не витрачати кошти на непотрібні товари.

На вихідних дозвольте собі відпочити. Займіться фізичною підготовкою. Корисними стануть і прогулянки на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 18 жовтня

Несприятливий день: 15 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Терезів

Якщо Терези шукали новий вид діяльності – то не поспішайте погоджуватися на пропозицію, яка прийде вам цього тижня. Астрологи зазначають, що нова робота не принесе задоволення.

Якщо ж у вас є проблеми з фінансами, то не варто панікувати, адже все налагодиться само собою. Краще потурбуйтеся про своє здоров'я: тепло одягайтеся, добре спіть і більше відпочивайте.

Вихідні присвятіть чомусь корисному. Зосередьте свою увагу на тому, на що у вас завжди не вистачало часу. Можливо, ви планували прочитати корисну статтю, подивитися науковий фільм чи дочитати розпочату книжку.

Сприятливий день: 18 жовтня

Несприятливий день: 16 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Скорпіона

Астрологи радять Скорпіонам берегти свою нервову систему. Останнім часом ви сильно за все хвилюєтеся, а воно того не варте. Цього тижня на вас очікують приємні зустрічі та знайомства.

В середині тижня вам доведеться виконати величезну кількість справ, втім ви зі всім впораєтеся на відмінно. У любовній сфері ви відчуєте полегшення, адже те, що вас турбувало довгий час – нарешті вирішиться.

Після кропіткого тижня постарайтеся добре відпочити, а за можливості, можете навіть взяти додатковий вихідний. Він вам не завадить.

Сприятливий день: 18 жовтня

Несприятливий день: 15 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Стрільця

Цього тижня Стрільців буде переповнювати енергія, амбіції та рішучість. Направте увесь свій енергетичний потенціал на роботу. Повірте у свої можливості, адже в деяких моментах вам не вистачає рішучості, не варто в собі сумніватися.

Тиждень буде фінансово сприятливим, але краще відмовитись від раптових покупок. З’являться нові знайомі, які в майбутньому стануть хорошими друзями. Не забувайте виділяти час на розмову з близькими та друзями, адже іноді їм також потрібна підтримка.

На вихідних відведіть час для себе. Знайдіть нове захоплення, почитайте цікаву книгу, або запишіться у спортзал.

Сприятливий день: 16 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Козерога

Цього тижня на Козерогів чекає сприятливий період. Ви проявите себе на висоті у сфері спілкування та контактів. Присвятіть свій вільний час сім'ї та особливо дітям – ваша допомога і досвід однозначно не будуть для них зайвими. Також це відповідний період для складання планів на найближче майбутнє.

Намагайтеся наповнюватися позитивом і радіти навколишньому вас світу – тоді він відгукнеться, як дзеркальне відображення.

Вихідні обіцяють бути позитивними як в аспекті роботи, так і в стосунках з друзями, коханими і дітьми. Через втому і напруженість ваш оптимізм може трохи зменшитися, тому бережіть сили.

Сприятливий день : 12 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв виявиться нелегким. Початок тижня буде доволі складним. Те, що раніше вирішувалося легко, зараз не вдасться зрушити з місця. Все повертатиметься бумерангом. За свої вчинки та обіцянки доведеться відповісти. Змиріться з усім та проаналізуйте свої вчинки.

У Водоліїв починається період депpесій і невдоволеності собою. Вам захочеться змін, однак не варто звільнятися з роботи і переїжджати в іншу країну. Це навряд чи покращить ситуацію. Переключіть свою увагу на щось приємне.

Ви відчуєте, що збилися зі шляху. Та вже у неділю ситуація зміниться. Ви отримаєте пораду та допомогу. Відчуєте, що є небайдужі, на яких можна покластися.

Сприятливий день: 12 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 для Риб

Астрологи цього тижня радять Рибам зосередитися на собі та на власних бажаннях. Раціонально використовуйте свої гроші. Радьтеся з кохaними, коли плануєте витрати.

Всі інтереси, мрії та сподівання будуть спрямовані на кар’єрне зростання. Проявляйте свої таланти. На роботі ви легко завойовуватимете авторитет.

У суботу не варто віддавати нікому грошей, бо це може стати початком фінансової скрути. Окрім цього, спробуйте відпустити минуле та не зациклюватися на моментах, які давно вже минули.

Сприятливий день: 12 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня