Новая неделя предполагает изменения в отношениях разных знаков Зодиака. Однако если кто-то будет радоваться романтике и гармонии в отношениях, то другие могут лишь испортить атмосферу в паре. Чего ждать в любовной жизни – читайте гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 года для всех знаков Зодиака.

24 канал подготовил актуальную информацию о том, какой будет ваша любовная жизнь на этой неделе.

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Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Овна

Овны на этой неделе почувствуют, что пора внести некоторые изменения в свои отношения. Главное – помните, что залогом успеха является хорошее общение, поэтому проведите откровенный разговор со второй половинкой. Это поможет вас сблизить.

Однако одиноким Овнам повезет на выходных – вы прекрасно проведете время и сможете встретить интересного человека, с которым сложатся хорошие отношения.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Тельца

Эта неделя положительно будет способствовать Тельцам. Вы сможете сблизиться со своим партнером. За этот период ваши отношения станут еще крепче, ведь между вами настоящие глубокие чувства. Это поможет решить любые проблемы.

В то же время личная жизнь одиноких Тельцов тоже изменится. В октябре вы встретите человека, который изменит вашу жизнь. И не делайте поспешных выводов об окружающих.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Близнецов

На этой неделе любовная жизнь Близнецов будет на высоте. У вас будет возможность откровенно поговорить с партнером. Во время этого вы обсудите все проблемы. Также улучшить атмосферу в отношениях сможет романтическое свидание или вечерняя прогулка вдвоем.

Одинокие Близнецы получат в ближайшие дни интересные знакомства. Вы будете выглядеть привлекательно в глазах кандидата на ваше сердце и прекрасно проведете час.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Рака

На этой неделе отношения Раков вступят в новую фазу, оставляя все проблемы позади. Настроение будет чувственным и нежным, и вы станете еще ближе друг к другу. Начало недели даст вам возможность провести время с партнером весело и беззаботно. Вы сами управляете своей личной жизнью.

Взамен Раки должны подумать, что они хотят получить в любовной жизни. Имея серьезные планы, вы сможете найти вторую половинку.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Льва

Любовная жизнь Львов сейчас проходит хорошо, но вы можете сделать ее еще лучше. На этой неделе вам стоит в любом случае избегать конфликтов с партнером, особенно когда речь о небольших разногласиях мж вами. Будьте искренними друг к другу и не провоцируйте вторую половинку на ссору.

Одинокие Львы на этой неделе смогут отдохнуть с друзьями. Сейчас вам стоит получать удовольствие от своей свободы. Сейчас не время искать вторую половинку.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Діви

Девам в любви точно повезло. На этой неделе ваш партнер будет всегда рядом с вами, будет заботиться о вас и делать вас счастливыми. Если вы действительно друг друга любите, то вы будете долго вместе и построите прочные отношения.

Одинокие Девы будут очень общительными и разговорчивыми в период с 5 по 11 октября. Да, вы сможете познакомиться с действительно интересным человеком, если делаете первый шаг.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Весов

Весам этой недели стоит проявить немного понимания, вместо того, чтобы быть упрямыми. Это единственный способ разрешить негативную ситуацию в отношениях, иначе между вами и вашим партнером увеличится расстояние.

А одинокие Весы на этой неделе, скорее всего, наткнутся на бывшего партнера или познакомятся с новыми людьми. В общем, если вы приложите максимум усилий, вы хорошо проведете время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Скорпиона

Скорпионам сейчас нужно контролировать себя и свои эмоции. Ваше внутреннее давление и стресс могут испортить отношения, поэтому вам лучше открыто поговорить со своим партнером, чтобы избежать проблем. Это поможет вам обоим. Будьте ближе друг к другу и признайтесь в своих истинных чувствах.

Одинокие Скорпионы смогут познакомиться с интересными людьми, которые впоследствии повлияют на вашу жизнь. Конец недели идеально подходит для начала чего-то нового.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Стрельца

Стрельцам важно сохранять спокойствие, чтобы не разрушить отношения с партнером. Устройте романтическое путешествие или отдых и проведите время вместе. Будьте искренними со второй половинкой и чаще говорите, что любите.

Одинокие Стрельцы встретятся с человеком, который их заинтересует. Он поможет вам расслабиться и развлечься. Но не открывайтесь сразу, сначала лучше узнайте.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Козерога

Начало недели Козерогов будет полно любви и чувственного настроения. Не стесняйтесь выражать свои мечты, это улучшит ваши отношения. В эти дни вы сможете почувствовать, что ваша вторая половинка заботится о вас, и вы забудете о ваших проблемах.

Однако одинокие Козероги на этой неделе воспользуются своей коммуникабельностью и познакомятся с новыми людьми. Но получится ли из этого что-то серьезное – решать вам.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Водолея

Водолеи на этой неделе получат позитив в отношениях. На некоторое время забудьте о своих проблемах и наслаждайтесь временем, проведенным вместе с партнером. На выходных вы сможете весело провести время, и это сблизит вас еще больше

Одинокие Водолеи должны наслаждаться компанией своих близких и не тратьте время на людей, которые вам не подходят. Побудьте сейчас в одиночестве и не ищите новые отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 5 сентября – 11 октября 2020 года для Рыб

Рыбы на этой неделе должны разобраться в своих отношениях. Ваш партнер может чувствовать себя неуверенным, поэтому вам стоит выразить свою любовь и успокоить его/ее. Не игнорируйте вторую половинку, потому что вы можете нанести вред отношениям. Покажите, что вы готовы поддержать друг друга.

Одинокие Рыбы не должны грустить из-за своего одиночества. Все лучшее ждет вас впереди.