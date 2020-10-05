Новий тиждень передбачає зміни у стосунках різних знаків Зодіаку. Проте якщо хтось буде радіти від романтики та гармонії у відносинах, то інші можуть лише зіпсувати атмосферу в парі. Чого чекати у любовному житті – читайте гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

24 канал підготував актуальну інформацію про те, яким буде ваше любовне життя цього тижня.

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Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Овна

Овни цього тижня відчують, що пора внести деякі зміни у свої стосунки. Головне – пам’ятайте, що запорукою успіху є хороше спілкування, тому проведіть відверту розмову з другою половинкою. Це допоможе вас зблизити.

Натомість самотнім Овна пощастить на вихідних – ви чудово проведете час та зможете зустріти цікаву людину, з якою складуться хороші стосунки.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Тельця

Цей тиждень позитивно сприятиме Тельцям. Ви зможете зблизитися зі своїм партнером. За цей період ваші стосунки стануть ще міцнішими, адже між вами справжні глибокі почуття. Це допоможе вирішити будь-які проблеми.

Водночас особисте життя самотніх Тельців теж зміниться. У жовтні ви зустрінете людину, яка змінить ваше життя. І не робіть поспішних висновків про оточуючих.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 рокудля Близнюків

Цього тижня любовне життя Близнюків буде на висоті. Ви матимете можливість відверто поговорити з партнером. Під час цього ви обговорите всі проблеми. Також покращити атмосферу в стосунках зможе романтичне побачення чи вечірня прогулянка вдвох.

Одинокі Близнюки отримають у найближчі дні цікаві знайомства. Ви будете виглядати привабливо в очах кандидата на ваше серце і чудово проведете час.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Рака

Цього тижня стосунки Раків вступлять у нову фазу, залишаючи всі проблеми позаду. Настрій буде чуттєвим і ніжним, і ви станете ще ближче один до одного. Початок тижня дасть вам можливість провести час з партнером весело та безтурботно. Ви сам керуєте своїм особистим життям.

Натомість Раки повинні подумати, ого вони хочуть отримати в любовному житті. Маючи серйозні плани, ви зможете знайти другу половинку.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Лева

Любовне життя Левів наразі проходить добре, але ви можете зробити його ще кращим. Цього тижня вам варто у будь-якому випадку уникати конфліктів із партнером, особливо коли мова про невеликі розбіжності мж вами. Будьте щирими один до одного та не провокуйте другу половинку на сварку.

Одинокі Леви цього тижня зможуть відпочити з друзями. Зараз вам варто отримувати задоволення від своєї свободи. Зараз не час шукати другу половинку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Діви

Дівам у коханні точно пощастило. Цього тижня ваш партнер буде завжди поруч із вами, піклуватиметься про вас і робитиме вас щасливими. Якщо ви справді один одного любите, то ви будете довго разом та побудуєте міцні стосунки.

Самотні Діви будуть дуже товариськими та балакучими у період з 5 по 11 жовтня. Так, ви зможете познайомитися з дійсно цікавою людиною, якщо робите перший крок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Терезів

Терезам цього тижня варто проявити трохи розуміння, замість того, щоб бути впертими. Це єдиний спосіб вирішити негативну ситуацію в стосунках, інакше між вами і вашим партнером збільшиться відстань.

А одинокі Терези цього тижня, швидше за все, натраплять на колишнього партнера або познайомляться з новими людьми. Загалом, якщо ви докладете максимум зусиль, ви добре проведете час.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Скорпіона

Скорпіонам зараз потрібно контролювати себе і свої емоції. Ваш внутрішній тиск і стрес можуть зіпсувати стосунки, тому вам краще відкрито поговорити зі своїм партнером, щоб уникнути проблем. Це допоможе вам обом. Будьте ближчими один до одного і зізнайтеся у своїх справжніх почуттях.

Самотні Скорпіони зможуть познайомитися з цікавими людьми, які згодом вплинуть на ваше життя. Кінець тижня ідеально підходить для початку чогось нового.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Стрільця

Стрільцям важливо зберігати спокій, щоб не зруйнувати стосунки з партнером. Влаштуйте романтичну подорож чи відпочинок та проведіть час разом. Будьте щирими з другою половинкою та частіше говоріть, що кохаєте.

Самотні Стрільці зустрінуться з людиною, яка їх зацікавить. Вона допоможе вам розслабитися та розважитися. Але не відкривайтеся одразу, спочатку краще їх дізнайтеся.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Козерога

Початок тижня Козерогів буде сповнений любові та чуттєвого настрою. Не соромтеся висловлювати свої мрії, це покращить ваші стосунки. У ц дні ви зможете відчути, що ваша друга половинка турбується про вас, і ви забудете про ваші проблеми.

Натомість самотні Козероги цього тижня скористаються своєю комунікабельністю та познайомляться з новими людьми. Але чи вийде цього щось серйозне – вирішувати вам.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Водолія

Водолії цього тижня отримають позитив у стосунках. На деякий час забудьте про свої неприємності та насолоджуйтесь часом, проведеним разом із партнером. На вихідних ви зможете весело провести час, і це зблизить вас ще більше

Одинокі Водолії мають насолоджуватися компанією своїх близьких і не витрачайте час на людей, які вам не підходять. Побудьте наразі на самоті і не шукайте нові стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року для Риб

Риби цього тижня повинні розібратися у своїх стосунках. Ваш партнер може почуватися невпевненим, тож вам варто висловити свою любов і заспокоїти його/її. Не ігноруйте другу половинку, бо ви можете завдати шкоди відносинам. Покажіть, що ви готові підтримати один одного.

Самотні Риби не мають сумувати через свою самотність. Все найкраще чекає вас попереду.