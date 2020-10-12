Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня 2020 року, рекомендує Ракам звернути увагу на здоров'я. Діви сьогодні мають чудовий шанс розпочати нові проєкти. Читайте гороскоп на 12 жовтня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Хороший день для планування нових справ. Не упускайте ініціативу зі своїх рук і ні в якому разі не відступайте назад. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Овнів

Дуже небезпечний день. Є ризик застудитися. Тому слідкуйте за собою та за можливості не виходьте з дому без особливої на це потреби. Вечір проведіть з коханою половинкою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Тельців

Прекрасний день для початку ремонту або перестановки. Є шанс купити меблі за дуже вигідними цінами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Близнюків

Вам варто з більшою повагою ставитися до думки оточуючих. Вечір краще провести вдома за переглядом цікавого фільму.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Раків

Зверніть увагу на своє здоров’я. Купуйте вітаміни та займіться спортом. Навіть легка ранкова гімнастика піде вам на користь.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Левів

Цей день найкраще присвятити своїм рідним. Проведіть вечір у сімейному колі. Придумайте хобі, в якому зможуть взяти участь усі члени вашої родини.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Дів

Прекрасний день для початку нових проєктів. Все, що ви запропонуєте, начальство сприйме із захопленням.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Терезів

Сьогодні вас може чекати приємний сюрприз від коханої людини. Однак є ризик дрібних сварок. Тримайте себе в руках.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Скорпіонів

Якщо у вас з’явилися цікаві ідеї або проєкти, постарайтеся не розповідати про це всім. Просто робіть свою роботу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Стрільців

Прекрасний день для того, щоб зважитися і нарешті придбати домашнього улюбленця. Сприятливий день для контактів, творчих зустрічей, втілення своїх задумів у життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Козерогів

Цей день сприятливий для контактів і творчих зустрічей. Якщо є бажання, проведіть вечір цього дня де-небудь поза домом, скажімо, у друзів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Водоліїв

Сьогодні на Водоліїв чекає чудовий день. Вам захочеться літати на крилах щастя. Але це й не дивно, адже такими закоханими ви ще не почувалися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 жовтня 2020 для Риб

Сприятливий день для фінансових операцій. Зірки обіцяють прибуток за умови лояльності до керівництва та вмінні знаходити компроміс.