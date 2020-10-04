Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачають позитивні події. Настає ідеальний час рішучих дій для просування кар'єри. Читайте гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Овна

Цього тижня Овнам знадобиться залізна витримка та стальні нерви. Ваші недоброзичливці спробують вивести вас з душевної рівноваги. Астрологи радять не вестися на провокації, зберігати спокій та приймати рішення на тверезу голову.

Вчіться вибирати свої думки, так як у шафі обираєте щодня одяг. При правильному мисленні зможете досягнути значних успіхів. Натхнення до вас прийде від щоденної роботи. Відгородіться від чужих проблем та повністю зануртеся у роботу над своїми проєктами.

На вихідних вас чекає багато справ, які не можна відкласти на наступний тиждень. Постарайтеся все зробити, аби ввечері мати вільний час лише на себе та власні потреби, які принесуть вам задоволення.

Сприятливий день: 7 жовтня

Несприятливий день: 5 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Тельця

Новий тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Зверніть увагу на своє здоров'я – цей час сприятливий для лікування, профілактики захворювань та консультацій з лікарем. Якщо вас давно турбує питання здоров'я – то найсприятливіші дні для візиту до лікаря – середа та п'ятниця.

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Також цей тиждень сприятливий для вивчення чогось нового. Тож курси або навіть вебінари – оминати не потрібно, особливо, якщо ви давно планували вивчити щось нове. Результати не змусять себе чекати.

Сприятливий день: 5 жовтня

Несприятливий день: 7 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Близнюків

На Близнюків цього тижня чекають позитивні події в роботі та в амурних справах. Настає ідеальний час для рішучих дій у просуванні у вашій кар'єрі або улюбленій справі. Буде нелегко реалізувати всі свої наміри, проте не варто від них відмовлятися.

Тиждень характеризується емоційними перепадами, і саме близькі вам люди зможуть допомогти вам повернути внутрішній баланс і спокій. Тому навіть короткі зустрічі з друзями після зайнятого дня будуть корисні.

На вихідних Близнюки відчуватимуть натхнення і творчість. Приділіть більше уваги приємним дрібницям та насолоджуйтеся моментом.

Сприятливий день: 10 жовтня

Несприятливий день: 9 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Рака

Увесь тиждень пройде саме так, як ви заплануєте. Намагайтеся більше часу приділити роботі, наприкінці тижня вас може очікувати приємна грошова винагорода. Проявляйте ініціативність та не бійтеся брати на себе відповідальність – це суттєво покращить ваш імідж на роботі.

В середині тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Не допускайте втручання у вирішення особистих питань родичів або друзів, бо це може лише загострити нинішню ситуацію.

Можливі непередбачені витрати в першій половині тижня, які можуть знизити значну частину ваших фінансових ресурсів. На вихідних заплануйте доробити усі робочі завдання, щоб увечері з чистим серцем просто відпочити з цікавою книжкою.

Сприятливий день: 10 жовтня

Несприятливий день: 5 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Лева

Цього тижня у життя Левів прийде стан спокою. Поступово будуть налагоджуватися сімейні справи, а стосунки з колегами стануть більш довірливими. Все на цьому тижні налаштовує на творчість, в якій Леви захочуть проявити себе.

Закоханих Левів чекає безліч приємних моментів, оскільки стосунки будуть протікати тільки в позитивному настрої. Тиждень виявиться продуктивним. Леви будуть високоефективними та зможуть легко розмежувати особистий і робочий простір.

На вихідних Левів чекають цікаві знайомства та відвідування нових місць. У колі спілкування з'являться впливові особи, які надалі можуть допомогти вам в кар'єрі та професійному зростанні.

Сприятливий день: 9 жовтня

Несприятливий день: 7 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Діви

Тиждень пройде для Дів у позитивному ключі. Особливих неприємностей на горизонті не передбачається. Вівторок ідеально підходить для очищення та звільнення від речей, які накопичилися у вашій оселі, але не несуть жодного змісту: зробіть генеральне прибирання, очистіть листування та непотрібні контакти в телефоні, позбавтеся від старих речей.

Ближче до кінця тижня вас огортатимуть приємні емоції, натхнення та гарний настрій. Складіть собі список речей, які дарують вам наснагу та оптимізм і звертайтеся до них, коли вас накриє хвиля апатії.

На вихідних займіться фізичним навантаженням, прийміть ванну, почитайте книгу та подивіться цікавий фільм. Вам потрібно повністю відновити енергію та сили для наступного тижня.

Сприятливий день: 7 жовтня

Несприятливий день: 9 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Терезів

Зовнішні обставини змусять Терезів наполегливо і стрімко рухатися до своєї мети. Крім бажання досягти успіху у фінансовій сфері, для Терезів важливим виявиться і думка їхнього оточення.

Терези можуть легко образитися, якщо хтось з їхніх близьких вважатиме їх невдалими або неуспішними. Але разом з цим власна об'єктивна оцінка своїх досягнень стане вирішальною. У будь-якому випадку, тиждень буде дуже насиченим і Терези зроблять усе, аби бути задоволеними собою.

Самотнім представникам знаку астрологи радять не зациклюватися на пошуку кохання, а зайнятися краще саморозвитком. Довіртеся долі та постарайтеся шукати радість в дрібницях.

Сприятливий день: 5 жовтня

Несприятливий день: 10 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів буде насичений стресами та клопотами. Не беріть близько до серця слова друзів та колег. Не вступайте в конфлікти та тримайтеся осторонь пліток, навіть якщо вони вам здаються несерйозними.

На роботі вам потрібно попросити допомоги найближчих колег, адже самостійне вирішення складного питання може призвести до нервових зривів. Остерігайтесь цього тижня неперевірених онлайн-магазинів, адже вас можуть ошукати.

Ретельніше підходьте до свого здоров'я, інакше ви ризикуєте підхопити застуду та провести час на лікарняному. Переключіться трохи від роботи, адже зовсім скоро ви можете відчути значну втому від перепрацювання.

Сприятливий день: 5 жовтня

Несприятливий день: 9 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Стрільця

Цього тижня Стрільці будуть почуватися самотніми і розгубленими. У гонитві за матеріальними благами ви добровільно відштовхнете всі можливі зміни у вашому житті.

Подолати пригнічений стан Стрільцям допоможе простий дзвінок батькам. Вони краще за всіх знають, як вас підтримати, зарядити позитивною енергією і змусити заново повірити в себе. Запорука вашого успіху – самоконтроль та стриманість.

Вихідні Стрільцям треба провести на свіжому повітрі у тиші та спокої. Вирушіть за місто, або ж зустріньтеся з друзями та прогуляйтеся улюбленими місцями, якщо цьому сприятиме погода.

Сприятливий день: 6 жовтня

Несприятливий день: 10 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Козерога

Цього тижня Козерогам варто приділити час на розподіл своїх фінансів. У теперішній час вам варто економити гроші і не витрачати на речі, які не є для вас сильно важливими.

Робочі справи будуть протікати добре, тож зосередьтеся на домашніх завданнях та особистих стосунках. Більше часу проводьте вдома зі своїми дітьми. Не забувайте приділяти час друзям, з якими ви, зазвичай, підтримуєте зв'язок.

На вихідних – сприятливий час для оновлення вашого простору. Якщо вам набридло облаштування вашого робочого місця, додайте декілька елементів декору, щоб освіжити і змінити обстановку. Неділю присвятіть домашнім справам та саморозвитку – читайте або пройдіть онлайн майстер-клас.

Сприятливий день : 11 жовтня

Несприятливий день: 6 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Водолія

До кінця робочого тижня Водолії можуть тільки мріяти про спокій. Випробування будуть чекати на кожному кроці, починаючи від особистого життя та закінчуючи роботою. Зберіть всю свою витримку та силу волі.

Виділіть час для погашення всіх боргів і підрахунку бюджету. Кредити не допоможуть вирішити, а лише у рази погіршать фінансові проблеми. Порадьтеся зі своєю сім’єю. Можливо, варто утриматися від зайвих витрат і незапланованих покупок, принаймні цього тижня.

Ближче до кінця тижня пристрасті стихнуть. На вихідних рушайте з друзями у караоке і гарненько відпочиньте.

Сприятливий день: 7 жовтня

Несприятливий день: 8 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 для Риб

Цього тижня Рибам рекомендується не роздувати з мухи слона. Пам'ятайте, що з часом все мине і стане на свої місця. У понеділок колеги будуть налаштовані до вас по-доброму і підтримають багато ваших ідей. Всі справи та питання, пов'язані з фінансами постарайтеся завершити до суботи.

Забороняється цього тижня укладати шлюби, веселитися чи влаштовувати дні народження. Постарайтеся краще уявити реалізацію задуманих цілей.

Ваш емоційний фон нестабільний, можливі безпричинні тривоги. При роботі з електроприладами слід бути обережнішими. Ввечері вимикайте будь-які прилади з розеток. Варто відкласти планові операції на суглобах і органах зору.

Сприятливий день: 8 жовтня

Несприятливий день: 10 жовтня