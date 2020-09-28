Тиждень з 28 вересня по 4 жовтня 2020 року принесе закоханим парам змішані відчуття. Адже хтось отримає більше пристрасті та романтики, а інші можуть лише сильніше посваритися. Як складеться цей тиждень для всіх знаків Зодіаку – читайте любовний гороскоп.

Любовне життя всіх знаків Зодіаку здивує багато пар, передає 24 канал. Чого вам очікувати в особистому житті цього тижня – читайте нижче.

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Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Овна

Цього тижня Особисте життя Овнів буде складатися якнайкраще. Ви отримаєте багато прихильності від партнера та відчуєте особливу атмосферу між вами. Проте вам варто контролювати своє хвилювання, щоб не зашкодити своїм стосункам. Пам’ятайте, що ви самі керуєте вашими відносинами.

Натомість у самотніх Овнів все буде доволі стабільно. Замість того, щоб сумувати через самотність, спробуйте докласти більше зусиль і зробити перші кроки у знайомствах. Висловіть зацікавленість у людей, які вас приваблюють.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Тельця

Період з 28 вересня по 4 жовтня буде дуже цікавим для любовного життя Тельців. Сексуальний настрій переважає і створить чудову атмосферу з другою половинкою. Окрім того, вам варто обговорити всі проблеми, це допоможе вашим почуттям. Насолоджуйтесь моментом з партнером, і удача буде на вашому боці.

А одиноких Тельців чекає приємний сюрприз. Це буде людина з вашого близького оточення, яка несподівано прийшла у ваше життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Близнюків

Цей тиждень допоможе Близнюкам пережити свої емоції і дозволить їм незабутньо провести час зі своїм партнером. Це будуть чудові дні, які принесуть вам спокій та розслаблення. Ваш настрій буде гарним, і це допоможе вам відверто сказати про свої почуття.

А самотні Близнюки отримають шанс цього тижня для багатьох речей. Зокрема, варто почати щось нове і не відхиляти знайомства.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року

Цього тижня Раки будуть багато думати про свої стосунки та почуття. Зокрема, ви можете нервувати через те, що у ваших стосунках забагато стабільності. Тому не варто вступати у конфлікти зі своїм партнером, оскільки це може зруйнувати все.

Самотні Раки мають переглянути свої потреби і трохи змінити свій погляд, якщо ви хочете зустріти людину, яку шукаєте.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Лева

Любовне життя Левів буде складатися чудово у найближчі дні. Ваш настрій буде на висоті, а емоції та пристрасті будуть щирими. Вам варто чекати приємних сюрпризів, оскільки ваш партнер буде сповнений романтики цього тижня. Насолоджуйтеся приємними днями та моментами.

А самотні Леви цього тижня проведуть кілька прекрасних моментів з людиною зі свого минулого. Вам варто або гарно провести час з колишнім/колишньою, або будете самотні.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Діви

Планети подарують Дівам тиждень емоційного спокою. Ви будете насолоджуватися почуттям коханої людини, і це зблизить вас ще більше і допоможе вирішити всі ваші проблеми. Вихідні можуть навіть принести коротку романтичну подорож. Тож, відпочиньте разом з коханою людиною.

Натомість одиноким Дівам треба не боятися знайомитися з іншими людьми. Цього тижня удача буде на вашому боці, тож ви можете знайти справжнє кохання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Терезів

Терези матимуть чудові дні в особистому житті. Так, вам варто чекати більше романтики та сюрпризів з другою половинкою. Тож, не пропустіть можливість насолодитися своїми романтичними моментами, які відродять вашу енергію у стосунках.

Самотнім Терезам не треба хвилюватися про особисте життя. В кінці тижня ви отримаєте можливість познайомитись із привабливими людьми, які зачарують вас.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Скорпіона

Скорпіони можуть у найближчі дні відчути підозру до свого партнера, оскільки побачите його дивну поведінку. У цей період ви будете схильні вигадувати собі щось, але це може зіпсувати стосунки. Наразі уникайте важливих рішень у стосунках, оскільки цей тиждень не сприяє таким крокам позитивно.

Якщо ви самотні і шукаєте дружніх стосунків, то використайте свою чарівність і йдіть вперед по життю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Стрільця

Стосунки Стрільців вимагають вашої уваги. Вам треба вирішити всі проблеми, які походять з минулого. Не недооцінюйте і не варто їх відкладати, бо вони лише збільшаться. І не зривайтеся на партнера, якщо не хочете ще більших конфліктів.

А самотнім Стрільцям пора зізнатися у коханні певній людині. Не тримайте це в собі і робіть перші кроки. Адже сміливі люди завжди мають щастя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Козерога

Любовне життя Козерогів складається дуже добре, ви матимете цього тижня багато романтичного настрою. Насолоджуйтесь своїм життям із партнером і заряджайтеся енергією, максимально використовуючи будь-який шанс на розслаблення та спокій.

Одиноким Козерогам треба більше виходити з дому, ваші друзі чекають на зустріч з вами. Ви зможете завдяки цьому весело провести час. А кохання ви зустрінете незабаром.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Водолія

Водоліям варто нарешті послухати свого партнера. Адже друга половинка постійно чимось занепокоєна, тому перестаньте їх ігнорувати, бо можете зруйнувати цим стосунки. Присвятіть час своїм стосункам і будьте щирими та відкритими до коханої людини.

А самотні Водолії цього тижня будуть багато фліртувати, знайомитися з новими людьми та зможуть цим змінити своє майбутнє.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 року для Риб

Любовне життя Риб переживає дуже хороший період, і ці дні дозволять вам підійти до свого партнера ближче. Це допоможе вам вирішити проблеми, які виникають між вами і почуватися більш спокійно. Влаштуйте вечір розмов і скажіть все, про що думаєте.

А самотні Риби мають на роботі цікаву людину, яка хоче підійти до вас і познайомитися з вами ближче. Якщо ви вважаєте, що воно того варте, дайте їм можливість показати вам свої наміри. Можливо, це вплине на ваше майбутнє.