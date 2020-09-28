Неделя с 28 сентября по 4 октября 2020 года принесет влюбленным парам смешанные чувства. Ведь кто-то получит больше страсти и романтики, а другие могут только сильнее поссориться. Как сложится эта неделя для всех знаков Зодиака – читайте любовный гороскоп.

Любовная жизнь всех знаков Зодиака удивит много пар, передает 24 канал. Чего вам ожидать в личной жизни на этой неделе – читайте ниже.

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Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Овна

На этой неделе Личная жизнь Овнов будет складываться лучше. Вы получите много привязанности от партнера и почувствуете особую атмосферу между вами. Однако вам следует контролировать свое волнение, чтобы не навредить вашим отношениям. Помните, что вы сами управляете вашими отношениями.

В то же время у одиноких Овнов все будет довольно стабильно. Вместо того, чтобы грустить из-за одиночества, попробуйте приложить больше усилий и сделать первые шаги в знакомствах. Выскажите заинтересованность в людях, которые вас привлекают.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Тельца

Период с 28 сентября по 4 октября будет очень интересным для любовной жизни Тельцов. Сексуальное настроение будет преобладать и создаст прекрасную атмосферу со второй половинкой. Кроме того, вам стоит обсудить все проблемы, это поможет вашим чувствам. Наслаждайтесь моментом с партнером, и удача будет на вашей стороне.

А одиноких Тельцов ждет приятный сюрприз. Это будет человек из вашего близкого окружения, который неожиданно пришел в вашу жизнь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Близнецов

Эта неделя поможет Близнецам пережить свои эмоции и позволит им незабываемо провести время со своим партнером. Это будут замечательные дни, которые принесут вам покой и расслабление. Ваше настроение будет хорошим, и это поможет вам откровенно рассказать о своих чувствах.

А одинокие Близнецы получат шанс на этой неделе для многих вещей. В частности, стоит начать что-то новое и не отклонять знакомства.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Раков

На этой неделе Раки будут много думать о своих отношениях и чувствах. В частности, вы можете нервничать из-за того, что в ваших отношениях слишком много стабильности. Поэтому не стоит вступать в конфликты со своим партнером, это может разрушить все.

Одинокие Раки должны пересмотреть свои потребности и немного изменить свой взгляд, если вы хотите встретить человека, которого ищете.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Льва

Любовная жизнь Львов будет складываться прекрасно в ближайшие дни. Ваше настроение будет на высоте, а эмоции и страсти будут искренними. Вам стоит ждать приятных сюрпризов, поскольку ваш партнер будет полон романтики на этой неделе. Наслаждайтесь приятными днями и моментами.

А одинокие Львы на этой неделе проведут несколько прекрасных моментов с человеком из своего прошлого. Вам стоит либо хорошо провести время с бывшим/бывшей, либо будете одиноки.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Девы

Планеты подарят Девам неделю эмоционального покоя. Вы будете наслаждаться чувствами любимого человека, и это сблизит вас еще больше и поможет решить все ваши проблемы. Выходные могут даже принести короткое романтическое путешествие. Поэтому, отдохните вместе с любимым человеком.

В то же время одиноким Девам нужно не бояться знакомиться с другими людьми. На этой неделе удача будет на вашей стороне, поэтому вы можете найти настоящую любовь.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Весов

У Весов будут замечательные дни в личной жизни. Да, вам стоит ждать больше романтики и сюрпризов со второй половинкой. Поэтому, не упустите возможность насладиться своими романтическими моментами, которые возродят вашу энергию в отношениях.

Одиноким Весам не надо волноваться о личной жизни. В конце недели вы получите возможность познакомиться с привлекательными людьми, которые очаруют вас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Скорпиона

Скорпионы могут в ближайшие дни почувствовать подозрение к своему партнеру, поскольку увидят его странное поведение. В этот период вы будете склонны придумывать себе что-то, но это может испортить отношения. Сейчас избегайте важных решений в отношениях, поскольку эта неделя не способствует таким шагам положительно.

Если вы одиноки и ищете дружеских отношений, то используйте свое обаяние и идите вперед по жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Стрельца

Отношения Стрельцов требуют вашего внимания. Вам нужно решить все проблемы, которые происходят из прошлого. Не недооценивайте и не откладывайте их, потому что они только увеличатся. И не срывайтесь на партнера, если не хотите еще больших конфликтов.

А одиноким Стрельцам пора признаться в любви определенному человеку. Не держите это в себе и делайте первые шаги. Ведь у смелых людей всегда есть счастье.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Козерога

Любовная жизнь Козерогов складывается очень хорошо, у вас на этой неделе будет много романтического настроения. Наслаждайтесь своей жизнью с партнером и заряжайтесь энергией, максимально используя любой шанс на расслабление и покой.

Одиноким Козерогам нужно больше выходить из дома, ваши друзья ждут встречи с вами. Вы сможете благодаря этому весело провести время. А любовь вы встретите в скором времени.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Водолея

Водолеям стоит наконец послушать своего партнера. Ведь вторая половинка постоянно чем-то обеспокоена, потому перестаньте ее игнорировать, потому что можете разрушить этим отношения. Посвятите время своим отношениям и будьте искренними и открытыми к любимому человеку.

А одинокие Водолеи на этой неделе будут много флиртовать, знакомиться с новыми людьми и смогут этим изменить свое будущее.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 года для Рыб

Любовная жизнь Рыб переживает очень хороший период, и эти дни позволят вам подойти к своему партнеру ближе. Это поможет вам решить проблемы, которые возникают между вами и чувствовать себя более спокойно. Устройте вечер разговоров и скажите все, о чем думаете.

А у одиноких Рыб есть на работе интересный человек, который хочет подойти к вам и познакомиться с вами поближе. Если вы считаете, что оно того стоит, дайте ему возможность показать вам свои намерения. Возможно, это повлияет на ваше будущее.