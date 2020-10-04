Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака предусматривает позитивные события. Наступает идеальное время решительных действий для продвижения карьеры. Читайте гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Овна

На этой неделе Овнам понадобится железная выдержка и стальные нервы. Ваши недоброжелатели попытаются вывести вас из душевного равновесия. Астрологи советуют не вестись на провокации, сохранять спокойствие и принимать решения на трезвую голову.

Учитесь выбирать свои мысли, как в шкафу выбираете каждый день одежду. При правильном мышлении сможете достичь значительных успехов. Вдохновение к вам придет от ежедневной работы. Отгородитесь от чужих проблем и полностью погрузитесь в работу над своими проектами.

На выходных вас ждет много дел, которые нельзя отложить на следующую неделю. Постарайтесь все сделать, чтобы вечером иметь свободное время только на себя и собственные потребности, которые принесут вам удовольствие.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 5 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Тельца

Новую неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть ннезавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Обратите внимание на свое здоровье – это время благоприятно для лечения, профилактики заболеваний и консультаций с врачом. Если вас давно беспокоит вопрос здоровья – то самые благоприятные дни для визита к врачу – среда и пятница.

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Также эта неделя благоприятна для изучения чего-то нового. Поэтому курсы или даже вебинары обходить не нужно, особенно, если вы давно планировали изучить что-то новое. Результаты не заставят себя ждать.

Благоприятный день: 5 октября

Неблагоприятный день: 7 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Близнецов

Близнецов на этой неделе ждут позитивные события в работе и в амурных делах. Наступает идеальное время для решительных действий в продвижении в вашей карьере или любимом деле. Будет нелегко реализовать все свои намерения, однако не стоит от них отказываться.

Неделя характеризуется эмоциональными перепадами, и именно близкие вам люди смогут помочь вам вернуть внутренний баланс и спокойствие. Поэтому даже короткие встречи с друзьями после занятого дня будут полезны.

На выходных Близнецы будут чувствовать вдохновение и творчество. Уделите больше внимания приятным мелочам и наслаждайтесь моментом.

Благоприятный день: 10 октября

Неблагоприятный день: 9 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Рака

Вся неделя пройдет именно так, как вы запланируете. Старайтесь больше времени уделить работе, в конце недели вас может ожидать приятное денежное вознаграждение. Проявляйте инициативность и не бойтесь брать на себя ответственность – это существенно улучшит ваш имидж на работе.

В середине недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, потому что это может спровоцировать лишние конфликты. Не допускайте вмешательства в решение личных вопросов родственников или друзей, потому что это может лишь обострить нынешнюю ситуацию.

Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут снизить значительную часть ваших финансовых ресурсов. На выходных запланируйте доделать все рабочие задания, чтобы вечером с чистым сердцем просто отдохнуть с интересной книгой.

Благоприятный день: 10 октября

Неблагоприятный день: 5 октября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Льва

На этой неделе в жизнь Львов придет состояние спокойствия. Постепенно будут налаживаться семейные дела, а отношения с коллегами станут более доверительными. Все на этой неделе настраивает на творчество, в котором Львы захотят проявить себя.

Влюбленных Львов ждет множество приятных моментов, поскольку отношения будут протекать только в позитивном настроении. Неделя окажется продуктивной. Львы будут высокоэффективными и смогут легко разграничить личное и рабочее пространство.

На выходных Львов ждут интересные знакомства и посещение новых мест. В кругу общения появятся влиятельные лица, которые в дальнейшем могут помочь вам в карьере и профессиональном росте.

Благоприятный день: 9 октября

Неблагоприятный день: 7 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Девы

Неделя пройдет для Дев в позитивном ключе. Особых неприятностей на горизонте не предвидится. Вторник идеально подходит для очищения и освобождения от вещей, которые накопились в вашем доме, но не несут никакого смысла: сделайте генеральную уборку, очистите переписки и ненужные контакты в телефоне, избавьтесь от старых вещей.

Ближе к концу недели вас будут окутывать приятные эмоции, вдохновение и хорошее настроение. Составьте себе список вещей, которые дарят вам вдохновение и оптимизм и обращайтесь к ним, когда вас накроет волна апатии.

На выходных займитесь физической нагрузкой, примите ванну, почитайте книгу и посмотрите интересный фильм. Вам нужно полностью восстановить энергию и силы на следующей неделе.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 9 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Весов

Внешние обстоятельства заставят Весы упорно и стремительно двигаться к своей цели. Помимо желания преуспеть в финансовой сфере, для Весов важным окажется и мнение их окружения.

Весы могут легко обидеться, если кто-то из их близких сочтет их неудачниками или неуспешными. Но вместе с этим собственная объективная оценка своих достижений станет решающей. В любом случае, неделя будет очень насыщенной и Весы сделают все, чтобы быть довольными собой.

Одиноким представителям знака астрологи советуют не зацикливаться на поиске любви, а заняться лучше саморазвитием. Доверьтесь судьбе и постарайтесь искать радость в мелочах.

Благоприятный день: 5 октября

Неблагоприятный день: 10 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов будет насыщена стрессами и хлопотами. Не принимайте близко к сердцу слова друзей и коллег. Не вступайте в конфликты и держитесь в стороне от сплетен, даже если они вам кажутся несерьезными.

На работе вам нужно попросить помощи ближайших коллег, ведь самостоятельное решение сложного вопроса может привести к нервным срывам. Остерегайтесь на этой неделе непроверенных онлайн-магазинов, ведь вас могут обмануть.

Тщательнее подходите к своему здоровью, иначе вы рискуете подхватить простуду и провести время на больничном. Переключитесь немного от работы, ведь совсем скоро вы можете почувствовать значительную усталость от переработки.

Благоприятный день: 5 октября

Неблагоприятный день: 9 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Стрельца

На этой неделе Стрельцы будут чувствовать себя одинокими и растерянными. В погоне за материальными благами вы добровольно оттолкнете все возможные перемены в вашей жизни.

Преодолеть подавленное состояние Стрельцам поможет простой звонок родителям. Они лучше всех знают, как вас поддержать, зарядить положительной энергией и заставить заново поверить в себя. Залог вашего успеха – самоконтроль и сдержанность.

Выходные Стрельцам надо провести на свежем воздухе в тишине и покое. Отправьтесь за город или же встретьтесь с друзьями и прогуляйтесь по любимым местам, если этому будет способствовать погода.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 10 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Козерога

На этой неделе Козерогам стоит уделить время распределению своих финансов. В настоящее время вам стоит экономить деньги и не тратить на вещи, которые не являются для вас сильно важными.

Рабочие дела будут протекать хорошо, поэтому сосредоточьтесь на домашних заданиях и личных отношениях. Больше времени проводите дома со своими детьми. Не забывайте уделять время друзьям, с которыми вы обычно поддерживаете связь.

На выходных благоприятное время для обновления вашего пространства. Если вам надоело обустройство вашего рабочего места, добавьте несколько элементов декора, чтобы освежить и сменить обстановку. Воскресенье посвятите домашним делам и саморазвитию – читайте или пройдите онлайн мастер-класс.

Благоприятный день: 11 октября

Неблагоприятный день: 6 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Водолея

К концу рабочей недели Водолеи могут только мечтать о покое. Испытания будут ждать на каждом шагу, начиная от личной жизни и заканчивая работой. Соберите всю свою выдержку и силу воли.

Выделите время для погашения всех долгов и подсчета бюджета. Кредиты не помогут решить, а лишь в разы ухудшат финансовые проблемы. Посоветуйтесь со своей семьей. Возможно, стоит воздержаться от лишних трат и незапланированных покупок, по крайней мере на этой неделе.

Ближе к концу недели страсти поутихнут. На выходных отправьтесь с друзьями в караоке и хорошенько отдохните.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 8 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбам рекомендуется не раздувать из мухи слона. Помните, что со временем все пройдет и станет на свои места. В понедельник коллеги будут настроены к вам по-доброму и поддержат много ваших идей. Все дела и вопросы, связанные с финансами, постарайтесь завершить к субботе.

Запрещается на этой неделе заключать браки, веселиться или устраивать дни рождения. Постарайтесь лучше представить реализацию задуманных целей.

Ваш эмоциональный фон нестабилен, возможны беспричинные тревоги. При работе с электроприборами следует быть осторожнее. Вечером выключайте любые приборы из розеток. Стоит отложить плановые операции на суставах и органах зрения.

Благоприятный день: 8 октября

Неблагоприятный день: 10 октября