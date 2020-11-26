Верховный суд решил отказать Джонни Деппу в апелляции. Теперь актер должен выплатить таблоиду The Sun, назвавшим его "человеком, который бьет женщину", 840 тысяч долларов.

После того, как голливудский актер Джонни Депп проиграл суд в деле с британским таблоидом The Sun, назвавшим его "человеком, который бьет женщину", он подал на апелляцию. Верховный суд Лондона отклонил просьбу Деппа. Об этом сообщает BBC.

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Судья верховного суда Эндрю Никол отказал Джонни Деппу в его просьбе обжаловать решение, высказавшись: "Я не считаю, что предложенные основания для апелляции имеют разумные шансы на успех". Постановление суда опубликовали в среду, 25 ноября.

Эндрю Никол обязал внести первоначальный платеж издателям британского таблоида. Сумма составляет 840 тысяч долларов (23,8 миллионов гривен). Впрочем, судья дал Джонни Деппу время до 7 декабря, поскольку актер может подать иск в апелляционный суд.

Напомним, в 2018 году вышла статья таблоида, которая назвала Джонни Деппа домашним насильником. Он подал в суд на издание, но в начале ноября этого года проиграл дело. Суд признал "по сути правдивой" статью The Sun. В течение этого времени выяснялись различные детали брака Джонни Деппа и Эмбер Херд, которая утверждала, что бывший муж неоднократно ее избивал.

Подробнее о скандальных супругах можно прочитать по ссылке.

Из-за решения суда Джонни Деппа лишили роли в "Фантастических тварях". Вместо него на роль Гриндевальда утвердили датского актера Макса Миккельсена.