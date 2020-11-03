Вчера, 2 ноября, известный голливудский актер Джонни Депп проиграл суд против своей бывшей жены Эмбер Херд. Адвокаты прокомментировали решение суда и назвали его ошибочным.

Несмотря на проигрыш Джонни Деппа против британского таблоида The Sun за статью, в которой рассказывалось о том, что он бил свою бывшую жену Эмбер Херд, он собирается обжаловать такое решение. Об этом сообщает издание Sky News.

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Представители Эмбер Херд отметили, что они не удивлены результатом. Адвокаты Джонни Деппа также прокомментировали решение суда. Они отметили, что все улики против актрисы были проигнорированы судом.

Больше всего беспокоит то, что судья полагался исключительно на показания Эмбер Херд и полностью игнорировал контрдоводы со стороны полиции, врачей, ее личного бывшего помощника и множества других доказательств, которые шаг за шагом опровергают обвинения в адрес Деппа,

– высказались адвокаты.

Представители Джонни Деппа отметили, что такое решение суда сбило их с толку. Но они не разочаровываются. Адвокаты уверены, что решение столь ошибочное, что было бы забавно, если бы актер не хотел его обжаловать. Это произойдет в ближайшее время, сообщают представители.

Также они надеются на справедливость суда США. Адвокаты считают, что в Америке судьи не будут прислушиваться к только одной стороне и не станут на сторону Эмбер Херд.

Напомним, Джонни Депп подал в суд из-за статьи таблоида в 2018 году: "Это безумие: как может Джоан Роулинг быть удовлетворена, если в новом фильме "Фантастические звери" снимается Джонни Депп, который бил свою жену". Там его обвинили в том, что он – "муж, который бил свою жену". Актер убежден, что вся статья клевета, но он не смог выиграть суд. Все, что известно о браке Эмбер Херд и Джонни Деппа – читайте здесь.