Вчора, 2 листопада, відомий голлівудський актор Джонні Депп програв суд проти своєї колишньої дружини Ембер Герд. Адвокати прокоментували рішення суду та назвали його помилковим.

Незважаючи на програш Джонні Деппа проти британського таблоїда The Sun через статтю, у якій розповідалось про те, що він бив свою колишню дружину Ембер Герд, він збирається оскаржити таке рішення. Про це повідомляє видання Sky News.

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Представники Ембер Герд зазначили, що вони не здивовані результатом. Адвокати Джонні Деппа також прокоментували рішення суду. Вони наголосили на тому, що всі докази проти акторки були проігноровані судом.

Найбільше турбує те, що суддя покладався виключно на свідчення Ембер Херд і повністю ігнорував контрдокази з боку поліції, лікарів, її особистого колишнього помічника і безліч інших доказів, які крок за кроком спростовують звинувачення на адресу Деппа,

– висловились адвокати.

Представники Джонні Деппа зазначили, що таке рішення суду збило їх з пантелику. Але вони не розчаровуються. Адвокати впевнені, що рішення настільки помилкове, що було б кумедно, якби актор не хотів його оскаржити. Це відбудеться найближчим часом, повідомляють представники.

Також вони сподіваються на справедливість суду США. Адвокати вважають, що в Америці судді не дослуховуватимуться лише одної сторони і не стануть на бік Ембер Герд.