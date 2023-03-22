Для раннього врожаю потрібно відмовитися від традиційного посіву насіння у відкритий ґрунт. Огірки люблять тепло, а навесні бувають приморозки, що негативно вплине на стан розсади та майбутній врожай, повідомляє 24 Канал.

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Як отримати врожай огірків навесні

Сійте огірки на розсаду у приміщенні за кімнатної температури . У такому випадку перші паростки можуть з'явитися вже через тиждень, а через 4 – 5 тижнів будуть готові до висадки в ґрунт.

. У такому випадку перші паростки можуть з'явитися вже через тиждень, а через 4 – 5 тижнів будуть готові до висадки в ґрунт. Щоб досягнути максимально ефекту від посіву, найкраще сіяти по одній насінині у невеликий горщик . Для цього можна використати пакування з-під яєць. А після сходу перших саджанців можна пересадити їх в горщики з діаметром 9 сантиметрів (саме такий розмір потрібний, щоб розсада могла утворити додаткові корені, зміцнити перед висадкою у відкритий ґрунт.

. Для цього можна використати пакування з-під яєць. А після сходу перших саджанців можна пересадити їх в горщики з діаметром 9 сантиметрів (саме такий розмір потрібний, щоб розсада могла утворити додаткові корені, зміцнити перед висадкою у відкритий ґрунт. Якщо обираєте ґрунт, в який варто сіяти насіння, то краще використати дренований ґрунт з додаванням піску . Це допоможе дотримати водний баланс.

. Це допоможе дотримати водний баланс. Насіння варто сіяти на глибину 0,5 сантиметра , прикривши крупним піском (співвідношення ґрунту та піску має бути 1:1).

, прикривши крупним піском (співвідношення ґрунту та піску має бути 1:1). Горщики з насінням мають стояти в теплому приміщенні, на сонячній стороні.

Ґрунт постійно має бути вологим.



Як правильно сіяти огірки / Фото Canva

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