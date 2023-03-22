Для раннього врожаю потрібно відмовитися від традиційного посіву насіння у відкритий ґрунт. Огірки люблять тепло, а навесні бувають приморозки, що негативно вплине на стан розсади та майбутній врожай, повідомляє 24 Канал.
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Як отримати врожай огірків навесні
- Сійте огірки на розсаду у приміщенні за кімнатної температури. У такому випадку перші паростки можуть з'явитися вже через тиждень, а через 4 – 5 тижнів будуть готові до висадки в ґрунт.
- Щоб досягнути максимально ефекту від посіву, найкраще сіяти по одній насінині у невеликий горщик. Для цього можна використати пакування з-під яєць. А після сходу перших саджанців можна пересадити їх в горщики з діаметром 9 сантиметрів (саме такий розмір потрібний, щоб розсада могла утворити додаткові корені, зміцнити перед висадкою у відкритий ґрунт.
- Якщо обираєте ґрунт, в який варто сіяти насіння, то краще використати дренований ґрунт з додаванням піску. Це допоможе дотримати водний баланс.
- Насіння варто сіяти на глибину 0,5 сантиметра, прикривши крупним піском (співвідношення ґрунту та піску має бути 1:1).
- Горщики з насінням мають стояти в теплому приміщенні, на сонячній стороні.
- Ґрунт постійно має бути вологим.
Як правильно сіяти огірки / Фото Canva
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- Приблизно через місяць після посіву розсада буде готова до пересадки в ґрунт. Це відбудеться десь на початку травня. Щоб ще краще підготувати розсаду до висадки, можна перед тим кілька днів виставляти її на вулицю або в теплицю.
- Не варто переносити саджанці одразу на город, спочатку посадіть їх у теплицю. Тоді перші плоди можна отримати вже через 2 – 3 тижні після посадки.
- Якщо ж ви хочете висаджувати саджанці одразу у відкритий ґрунт, то перед цим добре прогрійте його. А на ніч рослини краще прикривати пластиковим відром або пляшкою.
- Огірки дуже вимогливі до підживлення. Якщо зав'язі не визрівають, варто скористатися препаратом "Маг Бор", підсипати деревну золу. У період плодоношення огіркам потрібен калій і фосфор.