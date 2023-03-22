Для раннего урожая нужно отказаться от традиционного посева семян в открытую почву. Огурцы любят тепло, а весной бывают заморозки, что окажет негативное влияние на состояние рассады и будущий урожай, сообщает 24 Канал.
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Как получить урожай огурцов весной
- Сейте огурцы на рассаду в помещении при комнатной температуре. В таком случае первые ростки могут появиться уже через неделю, а через 4 – 5 недель будут готовы к высадке в грунт.
- Чтобы достичь максимального эффекта от посева, лучше сеять по одному семечку в небольшой горшок. Для этого можно использовать упаковку из-под яиц. А после того, как первые саженцы сошли можно пересадить их в горшки диаметром 9 сантиметров (именно такой размер нужен, чтобы рассада могла образовать дополнительные корни, укрепить перед высадкой в открытый грунт).
- Если выбираете почву, в которую следует сеять семена, то лучше использовать дренированную почву с добавлением песка. Это поможет соблюсти водный баланс.
- Семена следует сеять на глубину 0,5 сантиметра, прикрыв крупным песком (соотношение почвы и песка должно быть 1:1).
- Горшки с семенами должны стоять в теплом помещении, на солнечной стороне.
- Почва постоянно должна быть влажной.
Как правильно сеять огурцы / Фото Canva
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- Приблизительно через месяц после посева рассада будет готова к пересадке в грунт. Это произойдет где-то в начале мая. Чтобы еще лучше подготовить рассаду к высадке, можно несколько дней выставлять ее на улицу или в теплицу.
- Не стоит переносить саженцы сразу на огород, сначала посадите их в теплицу. Тогда первые плоды можно получить уже через 2-3 недели после посадки.
- Если же вы хотите высаживать саженцы сразу в открытую почву, то перед этим хорошо прогрейте ее. А на ночь растения лучше прикрывать пластиковым ведром или бутылкой.
- Огурцы очень требовательны к подкормке. Если завязи не вызревают, следует воспользоваться препаратом "Маг Бор", подсыпать древесную золу. В период плодоношения огурцам нужен калий и фосфор.