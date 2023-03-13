Капуста содержит много витаминов и минералов, необходимых для здоровья человека. Вырастить растение в домашних условиях не сложно, однако нужно приложить немало усилий, пишет 24 Канал.

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В какие дни лучше сеять капусту для рассады

Сеять рассаду капусты можно еще в конце февраля. Однако это следует сделать и в марте. Наиболее благоприятными днями будут:

9 – 12 марта;

24 – 27 марта.

Кроме того, нельзя заниматься посевом растений в следующие дни месяца:

4, 5 и 7 марта;

18 – 23 марта;

31 марта.

Важно! Обычно ранней капусте нужно 34 – 40 дней, чтобы вырасти для пересадки в открытый грунт.



Когда можно сеять рассаду капусту в марте / Фото Сanva

Как правильно сеять капусту для рассады

В первую очередь выберите сорт капусты, который вам нравится. Поскольку существуют ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта.

Тогда подготовьте почву для рассады. Можно купить готовый субстрат в магазине или приготовить самостоятельно. Перед посадкой землю необходимо обработать раствором из марганцовки или полить горячей водой, чтобы обеззаразить.

Совет. Субстрат должен быть легким, рыхлым и с большим содержанием торфа. Кроме того, в почву должна входить дерновая земля и песок.

Выберите правильный контейнер для посева. Для этого можно использовать стаканы, специальные кассеты, ящики или горшки. Если вы решили сеять рассаду в ящиках, тогда со временем ее нужно будет пикировать.

Подготовьте семена. Если вы купили семена в магазине, тогда они могут быть полностью готовы к посеву. Поэтому подробно прочтите инструкцию. В противном случае на семенах нужно уничтожить болезнетворные микроорганизмы.

Для того чтобы обеззаразить семена, положите их на марлю и поместите в горячую воду на 15 минут, после этого – на 2 минуты в холодную. Тогда оставьте его при комнатной температуре в день, а на ночь положите в холодильник. После того как семена просохнут, их можно сажать.

При посеве вложите семена в землю в глубину на 0,5 – 1 см и залейте водой. Также рассаду можно сверху накрыть агропленкой. В таком случае капуста скорее сойдет.

Поддерживайте оптимальные условия роста рассады. Разместите контейнеры с семенами в теплом и освещенном месте, чтобы капуста быстро росла. Следите за влагой и часто подливайте рассаду.

Капусту можно пересаживать в открытую почву, когда на растении появится 4 – 5 листьев, а погода будет благоприятной для этого.



Советы, как правильно сеять рассаду капусты / Фото Сanva