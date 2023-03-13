Капуста містить багато вітамінів та мінералів, які потрібні для здоров'я людини. Виростити рослину в домашніх умовах не складно, однак потрібно докласти чимало зусиль, пише 24 Канал.
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В які дні найкраще сіяти капусту для розсади
Сіяти розсаду капусти можна ще вкінці лютого. Однак це варто зробити й в березні. Найбільш сприятливими днями будуть:
- 9 – 12 березня;
- 24 – 27 березня.
Крім того, не можна займатися посівом рослин в такі дні місяця:
- 4, 5 та 7 березня;
- 18 – 23 березня;
- 31 березня.
Коли можна сіяти розсаду капусту в березні / Фото Сanva
Як правильно сіяти капусту для розсади
- Насамперед виберіть сорт капусти, який вам подобається. Оскільки існують ранні, середньостиглі та пізньостиглі сорти.
- Тоді підготуйте ґрунт для розсади. Можна купити готовий субстрат в магазині або приготувати самостійно. Перед посадкою землю необхідно обробити розчином з марганцівки або полити гарячою водою, щоб знезаразити.
- Оберіть правильні контейнери для посіву. Для цього можна використовувати стакани, спеціальні касети, ящики чи горщики. Якщо ви вирішили сіяти розсаду в ящиках, тоді згодом її потрібно буде пікірувати.
- Підготуйте насіння. Якщо ви купили насіння в крамниці, тоді воно може бути цілком готовим до посіву. Тому детально прочитайте інструкцію. В іншому разі на насінні потрібно знищити хвороботворні мікроорганізми.
- Для того, щоб знезаразити насіння, покладіть його на марлю та помістіть в гарячу воду на 15 хвилин, після цього – на 2 хвилини у холодну. Тоді його залишіть при кімнатній температурі на день, а на ніч покладіть в холодильник. Після того як насіння просохне, його можна садити.
- Під час посіву вкладіть насіння в землю в глибину на 0,5 – 1 см і залийте водою. Також розсаду можна зверху накрити агроплівкою. В такому разі капуста швидше зійде.
- Підтримуйте оптимальні умови для росту розсади. Розмістіть контейнери з насінням в теплому та освітленому місці, щоб капуста швидко росла. Слідкуйте за вологою та часто підливайте розсаду.
- Капусту можна пересаджувати у відкритий ґрунт, коли на рослині з'явиться 4 – 5 листків, а погода буде сприятливою для цього.
Поради, як правильно сіяти розсаду капусти / Фото Сanva