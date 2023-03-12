Зазвичай тюльпани цвітуть у середині квітня та на початку травня. Однак, якщо ви тільки посадили їх навесні, тоді вони квітнутимуть трохи пізніше, пише 24 Канал.
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Коли варто садити тюльпани весною
Навесні садити тюльпани можна вкінці березня – на початку квітня. Однак важливо пам'ятати, що це потрібно робити за умови, якщо земля прогрілася до температури близько 10 – 15 градусів за Цельсієм.
Тюльпан – це рослина, яка не є стійкою до морозів. Тому якщо ще є заморозки, то краще почекати на теплу погоду.
Коли варто садити тюльпани навесні / Фото Canva
Як правильно садити тюльпани навесні
- Спочатку виберіть гарне місце. Тюльпани люблять світло, тому варто надати перевагу тій частині квітника, куди потраплятиме достатня кількість сонячних променів. Також важливо врахувати, що тюльпани не люблять занадто вологих місць.
- Перед посадкою перекопайте землю та удобріть її.
Як правильно садити цибулини тюльпанів весною / Фото Canva
- Краще купити саджанці тюльпанів, які вже підготовлені для садіння. Якщо немає саджанців, то потрібно знезаразити цибулини в розчині марганцівки та води.
- Також можна обробити цибулини спеціальним розчином від шкідників та хвороб.
- Садити тюльпани слід в ямку на глибину 6 – 10 сантиметрів. Не слід занадто заглиблювати цибулини, щоб рослина змогла швидко прорости.
- Після висаджування тюльпанів, засипте їх ґрунтом та злегка стисніть землю навколо.
- Також не забудьте полити цибулини водою.