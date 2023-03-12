Обычно тюльпаны цветут в середине апреля и начале мая. Однако, если вы только посадили их весной, тогда они будут цвести чуть позже, пишет 24 Канал.

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Когда стоит сажать тюльпаны весной

Весной сажать тюльпаны можно в конце марта – начале апреля. Однако важно помнить, что это нужно делать при условии, если земля прогрелась до температуры около 10 – 15 градусов Цельсия.

Важно! Чтобы защитить тюльпаны от заморозков, накройте их сеткой или соломой.

Тюльпан – это растение, не устойчивое к морозам. Поэтому если есть заморозки, то лучше подождать теплую погоду.



Когда стоит сажать тюльпаны весной / Фото Canva

Как правильно сажать тюльпаны весной

Сначала выберите хорошее место. Тюльпаны любят свет, поэтому следует отдать предпочтение той части цветника, куда будет попадать достаточное количество солнечных лучей. Также важно учесть, что тюльпаны не любят слишком влажные места.

Перед посадкой перекопайте землю и удобрите ее.



Как правильно сажать луковицы тюльпанов весной / Фото Canva

Лучше купить саженцы тюльпанов, которые уже подготовлены для посадки. Если нет саженцев, то нужно обеззаразить луковицы в растворе марганцовки и воды.

Также можно обработать луковицы специальным раствором от вредителей и болезней.

Совет. Перед тем, как сажать луковицу в цветник, следует положить ее в холодильник на ночь.