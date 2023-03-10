Процесс сеяния рассады помидоров – это важный этап, от качества которого зависит состояние будущего урожая. Поэтому 24 Канал подготовил полезные советы, как правильно сеять рассаду для помидоров в домашних условиях

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Когда лучше сеять рассаду помидоров

Наиболее благоприятными днями для посева рассады помидоров 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 марта. Подчеркнем, что рассаде нужно в среднем 60 дней, чтобы вырасти для пересадки в грунт. Поэтому обратите внимание на особенности сорта овощей, которые вы хотите вырастить. Ведь существуют ранние и позднеспелые виды помидоров.



Как правильно сеять рассаду для помидоров / Фото Canva

Советы, как сеять рассаду помидоров

Для сеяния рассады помидоров вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Семена помидоров;

подстилка для рассады (например, торфяные таблетки, почва для рассады или обычный субстрат);

стаканы из биоразлагаемого материала или горшки;

пленка или стекло;

удобрение.

В первую очередь следует подготовить почву для рассады. Добавьте к нему удобрение и хорошо перемешайте. Если вы используете таблетки или специальную почву для рассады, следуйте инструкциям, указанным на упаковке.

Сначала погрузите подстилку для рассады в воду на несколько минут, пока она не насытится влагой. Тогда разложите подстилку на дно горшков.

После этого погрузите семена помидоров в грунт на глубину около 1 – 1,5 сантиметра и полейте небольшим количеством воды.



Как правильно сеять рассаду для помидоров / Фото Canva

Семена в горшке сверху нужно покрыть специальной пленкой или стеклом, чтобы создать благоприятные условия для его прорастания. Важно разместить стаканы или горшки в теплом месте. Например, на подоконник, у батареи или в теплицу.

Помните! Благоприятной температурой воздуха для прорастания семян для рассады от 21 до 27 градусов по Цельсию.

Обычно первые ростки рассады появляются через 6 – 12 дней. После этого снимите пленку или стекло и переместите посуду с семенами в ярко освещенное место. Поливать рассаду помидоров необходимо небольшим количеством воды, когда почва становится сухой. Важно, не допускать пересыхания или чрезмерной влаги в горшках.

Когда рассада помидоров вырастет до 10 сантиметров, тогда ее можно пересадить в большие горшки или открытую почву, если на улице теплая погода.