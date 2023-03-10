Процес сіяння розсади помідорів – це важливий етап, від якості якого залежить стан майбутнього врожаю. Тому 24 Канал підготував корисні поради, як правильно сіяти розсаду для помідорів в домашніх умовах.

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Коли найкраще сіяти розсаду помідорів

Найбільш сприятливими днями для посіву розсади помідорів є 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 березня. Підкреслимо, що розсаді потрібно в середньому 60 днів, щоб вирости для пересадки в ґрунт. Тому зверніть увагу на особливості сорту овочів, які ви хочете виростити. Адже існують ранні та пізньостиглі види помідорів.



Як правильно сіяти розсаду для помідорів / Фото Canva

Поради, як сіяти розсаду помідорів

Для сіяння розсади помідорів вам знадобляться такі матеріали та інструменти:

Насіння помідорів;

підстилка для розсади (наприклад, торф'яні таблетки, ґрунт для розсади або звичайний субстрат);

стакани з біорозкладного матеріалу або горщики;

плівка або скло;

добриво.

Насамперед варто підготувати ґрунт для розсади. Додайте до нього добриво та добре перемішайте. Якщо використовуєте таблетки або спеціальний ґрунт для розсади, тоді дотримуйтеся інструкцій, вказаних на упакуванні.

Спочатку занурте підстилку для розсади у воду на декілька хвилин, доки вона не насититься вологою. Тоді розкладіть підстилку на дно горщиків.

Після цього занурте насіння помідорів у ґрунт на глибину близько 1 – 1,5 сантиметра та полийте невеликою кількістю води.



Як правильно сіяти розсаду для помідорів / Фото Canva

Насіння у горщику зверху потрібно покрити спеціальною плівкою або склом, щоб створити сприятливі умови для його проростання. Важливо розмістити стакани або горщики в тепле місце. Наприклад, на підвіконня, біля батареї чи в теплицю.

Пам'ятайте! Сприятливою температурою повітря для проростання насіння для розсади є від 21 до 27 градусів за Цельсієм.

Зазвичай перші паростки розсади з'являються через 6 – 12 днів. Після цього зніміть плівку або скло та перемістіть посуд з насінням до яскраво освітленого місця. Поливати розсаду помідорів необхідно невеликою кількістю води, коли ґрунт стає сухим. Важливо, не допускати пересихання або надмірної вологи в горщиках.

Коли розсада помідорів виросте до 10 сантиметрів, тоді її можна пересадити у більші горщики або відкритий ґрунт, якщо надворі тепла погода.