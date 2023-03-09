В первый месяц весны можно активно заниматься посевом рассады, ведь его нужно сажать в теплицах, парниках или на подоконнике. В таком случае рассаде не страшны заморозки или снег, который может выпасть в марте, пишет 24 Канал.
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Чтобы посеять рассаду в хороший день, следует воспользоваться лунным календарем, где указаны самые благоприятные даты, когда это нужно делать.
Календарь, когда следует сеять рассаду в марте
Помидоры: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 марта.
Перец: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 марта.
Ранняя капуста: 9 – 11 марта.
Капуста: 9 – 12, 24 – 27 марта.
Огурцы: 2, 3, 12, 13, 29 – 31 марта.
Кабачки, тыква: 1 – 3, 8, 13 – 17, 24 марта.
Баклажаны: 12, 13, 24 – 26 марта.
Свекла и морковь: 9 – 14 марта.
Сельдерей: 9 –13, 16, 17, 24 – 26 марта.
Лук: 9 – 13, 16 – 17, 29 марта.
Лунный календарь для рассады / Фото Canva
Кроме того, в лунном календаре есть общие дни, когда можно сеять растения, а также когда этого делать не следует.
Благоприятные дни для посева растений
2 и 3 марта;
период с 9 по 13 марта;
16 и 17 марта;
период с 24 по 26 марта.
Неблагоприятные дни для посева растений
4, 5 и 7 марта;
период с 18 по 23 марта;
31 марта.