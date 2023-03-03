Лунный посевной календарь является великолепной шпаргалкой для огородников и садоводов, занимающихся посевом растений, пишет 24 Канал.

Читайте также Дождитесь тепла: когда и как правильно сажать картошку в этом году

В марте можно сеять зелень и цветы, а также рассаду. Однако некоторые дни будут неблагоприятны для этого.

Самые благоприятные дни для посева растений в марте

По лунному календарю лучшими днями, когда можно сеять растения, считается:

  • 2 и 3 марта;
  • период с 9 по 13 марта;
  • 16 и 17 марта;
  • период с 24 по 26 марта.

Когда следует сеять цветы

  • Однолетние цветы следует сеять в следующие дни месяца: 2, 3, 8 – 11, 24 – 26, 29 – 31 марта.
  • Двухлетние и многолетние цветы нужно сеять: 2, 3, 8, 11, 27, 31 марта.

Когда следует сеять зелень

  • Салат: 1 – 3, 6, 23 – 27, 29 – 30 марта.
  • Петрушка, укроп и сельдерей: 9 – 13, 16, 24 марта.
  • Шпинат: 22 и 23 марта.
  • Щавель: 12, 13, 24 – 26 марта.
  • Лук: 9 – 13, 16 – 17, 29 марта.
  • Чеснок: 9 – 13, 16, 26 марта.
  • Базилик и розмарин: 2, 3, 8, 12, 13, 29 – 31 марта.
  • Рукола и листовая горчица: 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29 – 31 марта.
  • Редька: 9, 11 – 13, 15 – 17, 20 марта.


Когда стоит сеять цветы и зелень в марте / Фото Canva

Когда следует сеять рассаду

  • Помидоры: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 марта.
  • Перец: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 марта.
  • Капуста: 9 – 12, 24 – 27 марта.

По лунному календарю на днях, когда не стоит сеять растения, считаются:

  • 4, 5 и 7 марта;
  • период с 18 по 23 марта;
  • 31 марта.