Лунный посевной календарь является великолепной шпаргалкой для огородников и садоводов, занимающихся посевом растений, пишет 24 Канал.

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В марте можно сеять зелень и цветы, а также рассаду. Однако некоторые дни будут неблагоприятны для этого.

Самые благоприятные дни для посева растений в марте

По лунному календарю лучшими днями, когда можно сеять растения, считается:

2 и 3 марта;

период с 9 по 13 марта;

16 и 17 марта;

период с 24 по 26 марта.

Когда следует сеять цветы

Однолетние цветы следует сеять в следующие дни месяца: 2, 3, 8 – 11, 24 – 26, 29 – 31 марта.

следует сеять в следующие дни месяца: 2, 3, 8 – 11, 24 – 26, 29 – 31 марта. Двухлетние и многолетние цветы нужно сеять: 2, 3, 8, 11, 27, 31 марта.

Когда следует сеять зелень

Салат: 1 – 3, 6, 23 – 27, 29 – 30 марта.

1 – 3, 6, 23 – 27, 29 – 30 марта. Петрушка, укроп и сельдерей: 9 – 13, 16, 24 марта.

9 – 13, 16, 24 марта. Шпинат: 22 и 23 марта.

22 и 23 марта. Щавель: 12, 13, 24 – 26 марта.

12, 13, 24 – 26 марта. Лук: 9 – 13, 16 – 17, 29 марта.

9 – 13, 16 – 17, 29 марта. Чеснок: 9 – 13, 16, 26 марта.

9 – 13, 16, 26 марта. Базилик и розмарин: 2, 3, 8, 12, 13, 29 – 31 марта.

2, 3, 8, 12, 13, 29 – 31 марта. Рукола и листовая горчица: 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29 – 31 марта.

2, 3, 12, 13, 22, 23, 29 – 31 марта. Редька: 9, 11 – 13, 15 – 17, 20 марта.



Когда стоит сеять цветы и зелень в марте / Фото Canva

Когда следует сеять рассаду

Помидоры: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 марта.

2, 3, 24 – 26, 29 – 31 марта. Перец: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 марта.

1 – 3, 12, 13, 22 – 26 марта. Капуста: 9 – 12, 24 – 27 марта.

Неблагоприятные дни для посева растений в марте

По лунному календарю на днях, когда не стоит сеять растения, считаются: