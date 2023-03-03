Місячний посівний календар є чудовогою шпаргалкою для городників та садівників, які займаються посівом рослин, пише 24 Канал.

Читайте також Дочекайтеся тепла: коли і як правильно садити картоплю цього року

У березні можна сіяти зелень та квіти, а також розсаду. Однак деякі дні будуть не сприятливими для цього.

Найсприятливіші дні для посіву рослин у березні

За місячним календарем найкращими днями, коли можна сіяти рослини вважається:

2 та 3 березня;

період від 9 до 13 березня;

16 та 17 березня;

період від 24 до 26 березня.

Коли варто сіяти квіти

Однорічні квіти варто сіяти в такі дні місяця: 2, 3, 8 – 11, 24 – 26, 29 – 31 березня.

варто сіяти в такі дні місяця: 2, 3, 8 – 11, 24 – 26, 29 – 31 березня. Дворічні та багаторічні квіти потрібно сіяти: 2, 3, 8, 11, 27, 31 березня.

Коли варто сіяти зелень

Салат: 1 – 3, 6, 23 – 27, 29 – 30 березня.

1 – 3, 6, 23 – 27, 29 – 30 березня. Петрушка, кріп та селера: 9 – 13, 16, 24 березня.

9 – 13, 16, 24 березня. Шпинат: 22 і 23 березня.

22 і 23 березня. Щавель: 12, 13, 24 – 26 березня.

12, 13, 24 – 26 березня. Цибуля: 9 – 13, 16 – 17, 29 березня.

9 – 13, 16 – 17, 29 березня. Часник: 9 – 13, 16, 26 березня.

9 – 13, 16, 26 березня. Базилік та розмарин: 2, 3, 8, 12, 13, 29 – 31 березня.

2, 3, 8, 12, 13, 29 – 31 березня. Рукола та листова гірчиця: 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29 – 31 березня.

2, 3, 12, 13, 22, 23, 29 – 31 березня. Редька: 9, 11 – 13, 15 – 17, 20 березня.



Коли варто сіяти квіти та зелень у березні / Фото Canva

Коли варто сіяти розсаду

Помідори: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 березня.

2, 3, 24 – 26, 29 – 31 березня. Перець: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 березня.

1 – 3, 12, 13, 22 – 26 березня. Капуста: 9 – 12, 24 – 27 березня.

Несприятливі дні для посіву рослин у березні

За місячним календарем днями, коли не варто сіяти рослини, вважаються: