Місячний посівний календар є чудовогою шпаргалкою для городників та садівників, які займаються посівом рослин, пише 24 Канал.
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У березні можна сіяти зелень та квіти, а також розсаду. Однак деякі дні будуть не сприятливими для цього.
Найсприятливіші дні для посіву рослин у березні
За місячним календарем найкращими днями, коли можна сіяти рослини вважається:
- 2 та 3 березня;
- період від 9 до 13 березня;
- 16 та 17 березня;
- період від 24 до 26 березня.
Коли варто сіяти квіти
- Однорічні квіти варто сіяти в такі дні місяця: 2, 3, 8 – 11, 24 – 26, 29 – 31 березня.
- Дворічні та багаторічні квіти потрібно сіяти: 2, 3, 8, 11, 27, 31 березня.
Коли варто сіяти зелень
- Салат: 1 – 3, 6, 23 – 27, 29 – 30 березня.
- Петрушка, кріп та селера: 9 – 13, 16, 24 березня.
- Шпинат: 22 і 23 березня.
- Щавель: 12, 13, 24 – 26 березня.
- Цибуля: 9 – 13, 16 – 17, 29 березня.
- Часник: 9 – 13, 16, 26 березня.
- Базилік та розмарин: 2, 3, 8, 12, 13, 29 – 31 березня.
- Рукола та листова гірчиця: 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29 – 31 березня.
- Редька: 9, 11 – 13, 15 – 17, 20 березня.
Коли варто сіяти квіти та зелень у березні / Фото Canva
Коли варто сіяти розсаду
- Помідори: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 березня.
- Перець: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 березня.
- Капуста: 9 – 12, 24 – 27 березня.
Несприятливі дні для посіву рослин у березні
За місячним календарем днями, коли не варто сіяти рослини, вважаються:
- 4, 5 та 7 березня;
- період з 18 до 23 березня;
- 31 березня.