Картофель – популярное растение, которое выращивают украинцы самостоятельно на огороде. 24 Канал подготовил полезные советы, которых следует придерживаться, чтобы получить хороший урожай.

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Когда лучше сажать картошку весной

От того, когда вы посадите картофель в почву, зависит его период созревания и урожайность. Кроме того, нужно учитывать сорт картофеля. Поскольку есть ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта.

Кроме того, на территории Украины благоприятная погода для посадки может находиться в разные месяцы. К примеру, на севере страны обычно высаживают картофель в мае, а на юге – в апреле.

Существует специальный лунный календарь, где определены самые благоприятные даты. В 2023 году следует сажать картофель весной: 7 – 19 апреля и 6 – 18 мая. Однако нельзя этого делать в следующие дни: 6 и 20 апреля, 5 и 19 мая.



Когда нужно сажать картофель / Фото Canva

По народным поверьям картошку не советуют сажать в Чистый четверг или Страстную пятницу перед Пасхой. А благоприятными днями для полевых работ считается время цветения черемухи и одуванчика.

Подчеркнем, что для посадки картофеля должна быть теплая и солнечная погода без заморозков, а температура воздуха должна прогреваться до +8, +10 градусов по Цельсию.

Актуальные советы, как правильно сажать картошку

Важно знаки, как правильно сажать картофель, чтобы он быстро пророс и подарил хороший урожай. Рассмотрим несколько актуальных советов, на что следует обратить внимание при посадке:

Перед посадкой следует хорошо подготовить участок: разрыхлить и выровнять землю, внести специальные удобрения.

Картошку необходимо сажать на глубину 10 сантиметров.

Температура почвы при посадке должна прогреваться до 10 градусов Цельсия.

Если вы сажаете с помощью лопаты, тогда между строчками расстояние должно быть 70 сантиметров, а между картофелинами – 20 сантиметров.

В каждую ямку можно дополнительно внести органические удобрения, такие как перегной, компост или добавить обычный пепел.



Как правильно высаживать картошку весной / Фото Canva