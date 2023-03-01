Часто именно из-за неправильного ухода, сорванные цветы быстро увядают. Поэтому 24 Канал подготовил полезные советы, как сохранить свежесть букета на долгое время

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4 полезные советы, как ухаживать за букетом цветов

Букет, как живые цветы в горшке, нуждается в особом уходе. Поэтому нужно знать о том, как это делать правильно. Рассмотрим самые действенные способы.

Поставьте букет в правильное место

То, на какое место вы разместите цветы, будет зависеть их длительность хранения. Не рекомендуется ставить букеты у батарей или в слишком холодном помещении. Поскольку цветы очень чувствительны к резкому изменению температуры.

Кроме того, нельзя, чтобы на цветы попадали солнечные лучи. Поэтому не стоит ставить букет у окна.



Куда поставить букет цветов в комнате / Фото Canva

Обратит внимание на размер вазы

Если удачно подобрать размер вазы, цветы будут стоять долго. Поскольку большой букет нельзя ставить в малый сосуд, где в воде будут находиться только кончики цветков.

Подчеркнем, что воду в весе нужно менять каждый день. Она должна быть не холодной и не очень горячей, а комнатной температуры.



Как правильно выбрать вазу для цветов / Фото Canva

Удалите листья и срежьте стебли

Когда вы принесли домой букет цветов, следует сразу удалить листья на нижней части стебля растений. Поскольку листья будут убирать питательные вещества из цветка и быстро гнить.

Кроме того, необходимо срезать стебли. Это нужно делать косым срезом под углом 45 градусов. Важно не повредить стебель цветка и делать отрезы осторожно.



Обрезайте стебли цветам, чтобы они дольше стояли / Фото Canva

Используйте питательный раствор

Цветы в букете срезанные растения, поэтому им требуется дополнительное питание из полезных витаминов и минералов. Для этого можно приобрести в цветочном магазине специальные растворы, которые будут поддерживать хорошее состояние цветов подольше.



Советы, как правильно ухаживать за цветами в букете / Фото Canva