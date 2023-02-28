Через некоторое время тюль теряет свой цвет и желтеет. 24 Канал подготовил несколько способов, которые помогут правильно отбелить тюль дома.

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4 совета, как правильно отбелить тюль

Есть разные способы, как отбелить тюль от желтизны. Рассмотрим самые популярные, которые можно самостоятельно выполнить на дому.

Сода

Для того чтобы ваш тюль был белоснежным, можно воспользоваться обычной пищевой содой. В таком случае нужно взять 2 столовых ложки соды и всыпать до 5 литров теплой воды. Кроме того, для лучшего эффекта туда следует добавить стиральный порошок или натереть хозяйственным мылом.

Тогда у вас образуется раствор, в котором необходимо замочить тюль на полчаса. После процесса отбеливания тюль нужно постирать руками или или в стиральной машинке.

Соль

Еще наши бабушки использовали соль не только в пищевых целях, но и во время стирки. По такому методу нужно 4 столовые ложки соли соединить с 5 литрами теплой воды. Также к полученному раствору добавить примерно полстакана стирального порошка.

Замачивать тюль в таком растворе следует в зависимости от загрязнения занавесок. В среднем – это 4 часа.



Отбелить тюль можно с помощью соли / Фото Canva

Нашатырный спирт и перекись водорода

Еще один народный способ, как можно отбелить тюль, является раствор с нашатырным спиртом и перекисью водорода. Для этого нужно взять 4 литра теплой воды, 3 столовых ложки перекиси водорода и 2 столовых ложки нашатырного спирта.

Вы получите раствор, в который нужно поместить тюль на 30 минут. После этого тюль следует хорошо прополоскать и в случае необходимости постирать со стиральным порошком.

Подчеркнем, что с таким методом нужно соблюдать осторожность, особенно если вы собрались отбеливать деликатные ткани. Ведь тюль можно повредить, если добавить слишком много перекиси водорода или взять слишком горячую воду.



Раствор с перекисью водорода поможет отбелить тюль / Фото Pinterest

Бытовая химия

Кроме народных способов можно воспользоваться более традиционным и отбелить тюль с помощью бытовой химии. Для этого существуют специальные отбеливатели, которые могут обновить состояние тюля за один раз.

Однако следует быть осторожными с бытовой химией, ведь она может содержать токсичные вещества, приводящие к аллергии. Поэтому при отбеливании тюли пользуйтесь перчатками и защитной маской.



Советы, как отбелить тюль в домашних условиях / Фото Canva