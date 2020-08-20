Бразильська супермодель Ізабель Гулар проводить літо в найкращих традиціях. Знаменитість часто подорожує, засмагає на сонці та насолоджується літніми днями. Красуня вже встигла розбурхати мережу відвертим фото.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала звабливу світлину, на якій оголені груди прикрила руками.

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Одна з колишніх "ангелів"Victoria’s Secret Ізабель Гулар активно розвиває особистий профіль, а від її фотографій просто неможливо відвести погляд.

Варто зауважити, що 35-річна модель є власницею бездоганного тіла. Жінка регулярно займається спортом, харчується правильними продуктами та постійно підтримує себе у формі.

Смілива модель для чергового фото вирішила зняти купальник та позувати перед фотокамерою топлес. Манекенниця прикрасила оголене тіло ланцюжками. Свій еротичний образ вона доповнила золотими сережками, браслетами та сонцезахисними окулярами. Також неможливо не помітити засмагу на тілі моделі, яка додає літнім кадрам особливого шарму.



Ізабель Гулар опублікувала звабливе фото / Іnstagram / @izabelgoulrant



Бразильська модель поділилася з підписниками спекотними фото / Іnstagram / @izabelgoulrant

Нещодавно красуня не опустила можливості та похизувалася своїм бездоганним пресом.